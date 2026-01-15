Трамп наконец-то получил такую желанную Нобелевскую премию мира: но есть нюанс

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо заявила, что вручила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира / © Associated Press

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо сообщила, что вручила Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира.

Об этом она сказала журналистам у Капитолия США, передает CNN.

«Я вручила президенту Соединенных Штатов медаль, Нобелевскую премию мира», — сказала Мачадо, прежде чем рассказать историю о латиноамериканском революционере Симоне Боливаре.

«Я сказал ему вот что», — продолжил Мачадо. «Двести лет назад генерал де Лафайет (французский генерал, участвовавший в войне США за независимость — Ред.) вручил Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона. С тех пор Боливар сохранял эту медаль до конца жизни».

«Двести лет назад народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль, в этом случае медаль Нобелевской премии мира, как признание его уникальной преданности нашей свободе», — продолжила она.

Нам неизвестно, приняла ли Трамп подарок Мачадо.

Лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо приветствуют в Капитолии / © Associated Press

Сам Трамп итоги встречи с венесуэльской оппозиционеркой пока не комментировал. В то же время эту тему на брифинге для журналистов прокомментировала представительница Белого дома Кэролайн Левитт:

«Я знаю, что президент с нетерпением ждал этой встречи и надеялся на хорошую и конструктивную беседу с госпожой Мачадо — это действительно отличный и смелый голос для многих жителей Венесуэлы».

Она отметила, что Трамп не изменил своего мнения о том, что у Мачадо нет необходимой поддержки для руководства Венесуэлой.

Напомним, Дональд Трамп давно публично заявлял о своем желании получить эту премию, а Мачадо посвятила ее ему, когда получила ее в прошлом году.

После задержания диктатора Мадуро она повторила, что хочет передать свою награду Трампу от имени венесуэльского народа. По ее словам, то, что сделал президент США, является историческим. Это, говорит она, «огромный шаг к демократическому переходу».

Однако Нобелевский комитет заявил, что Премия миру не подлежит передаче.

9 января комитет заявил, что после оглашения лауреата Нобелевской премии ее нельзя отозвать, разделить или передать другим лицам.

«Это решение окончательно и остается неизменным», — говорилось в сообщении.