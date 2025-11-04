Трамп намекает на возвращение ядерных испытаний, что стоит за его словами

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о возможном возобновлении ядерных испытаний, от которых Соединенные Штаты воздерживались более 30 лет. В то же время, министр энергетики администрации Трампа Крис Райт заверил, что страна не планирует проводить взрывные испытания.

Об этом сообщает The New York Times.

Трамп заявил, что США должны возобновить тестирование ядерного оружия, чтобы ответить России, Китаю и другим государствам, которые, по его словам, якобы проводят подземные ядерные испытания.

Реклама

"Они проводят тесты глубоко под землей, и никто точно не знает, что происходит. Мы должны делать то же самое", – сказал Трамп в интервью CBS.

Впрочем, американские эксперты и официальные должностные лица подвергли сомнению эти утверждения. Вице-адмирал ВМС США Ричард Коррелл, кандидат Трампа на должность главы Стратегического командования, прямо заявил, что "ни Китай, ни Россия не проводили ядерных испытаний".

Министр энергетики Крис Райт также дал понять, что администрация не планирует взрывные тесты.

"Это будут неядерные испытания - мы просто совершенствуем системы, чтобы наше оружие оставалось надежным", - пояснил он в эфире Fox News.

Реклама

Такие противоречивые заявления вызвали беспокойство среди специалистов по контролю над вооружениями. Они напоминают, что США не проводят ядерные взрывные испытания с 1992 года, а большинство стран мира соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Эксперты предостерегают, что возобновление таких тестов может привести к новому витку гонки вооружений.

"Зачем открывать ящик Пандоры, давая другим ядерным государствам повод делать то же самое?" — заявил бывший конгрессмен Джон Тирни, директор Центра по контролю над вооружениями.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что дал Пентагону указание начать испытание ядерного оружия "на равной основе" с Россией и Китаем. Это стало откровенной попыткой продемонстрировать военную мощь Соединенных Штатов в преддверии важной торговой встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.