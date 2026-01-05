ТСН в социальных сетях

Трамп намекнул, что Колумбия может стать следующей после Венесуэлы

Американский лидер очертил потенциальные действия против Колумбии из-за ее роли в торговле кокаином.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится идея военной операции США в Колумбии.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп сказал, что Колумбией «управляет больной мужчина».

Он также обвинил президента страны Густаво Петра в производстве и продаже кокаина в США, добавив, что тот «не будет этим заниматься очень долго».

На вопрос, означает ли это, что США могут совершить операцию в Колумбии, Тармп ответил: «Мне это нравится».

Напомним, в ночь на 3 января в Каракасе, Венесуэла, раздалось по меньшей мере семь взрывов. По приказу президента США Дональда Трампа под ударом находились несколько военных объектов страны, включая авиабазы «Ла-Карлотта» и «Фуэрте Тиуна», морской порт Ла-Гуайра, дом министра обороны и сигнальную антенну «Эль-Волькан».

Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес задержали и вывезли из страны в США. Им предъявили обвинения в наркотерроризме, импорте кокаина, незаконном владении пулеметами и взрывчаткой, а также заговоре против США.

Трамп заявил, что США планируют руководить Венесуэлой, пока не смогут обеспечить «безопасный, надлежащий и расчетливый переход власти», а также готовы ко второй, более мощной атаке на Венесуэлу, но пока в этом нет нужды.

