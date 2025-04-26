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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп намекнул, что Путин намеренно затягивает войну - подробности

США уверены, что Путин намеренно затягивает войну в Украине

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент России Владимир Путин лишь притворяется, что хочет мира и использует войну для собственных интересов.

Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в своей соцсети.

«При всем этом нет никакой причины, почему Путин стреляет ракетами по мирным городам и селам, как это происходило последние несколько дней. Это заставляет меня думать, что он действительно не хочет прекращать войну, а только затягивает процесс и должен быть наказан другими методами, например, банковскими или вторичными санкциями. Слишком много людей гибнет!!!», сказал он.

Напомним, в ночь на 26 апреля российские войска атаковали Украину ракетами «Оникс», Х-31П и 114 ударными дронами Силы ПВО уничтожили 66 беспилотников.

Кроме того, утром армия РФ ударила атаковала беспилотниками Белую Церковь Киевской области. В результате чего, один человек получил ранения.

Также мы сообщали, что вражеский беспилотник попал в микроавтобус близ Покровска, в результате чего ранения получили четыре человека, среди раненых был несовершеннолетний ребенок.

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