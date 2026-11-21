Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Венса и государственного секретаря Марко Рубио в числе основных возможных кандидатов на пост главы государства от Республиканской партии на следующих выборах.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

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По словам Трампа, среди республиканцев немало политиков, которые могли бы претендовать на президентский пост. При этом именно Венса и Рубио он выделил как одних из самых перспективных кандидатов.

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«Очевидно, Джей Ди — вице-президент. Марко также входит в число главных претендентов. Они оба работают просто великолепно, оба очень, очень популярны», — отметил американский президент.

В то же время Трамп подчеркнул, что список потенциальных претендентов может быть шире, и не исключил появления неожиданных кандидатур среди представителей Республиканской партии.

«Но могут быть и сюрпризы. У нас есть очень талантливые люди», — добавил глава Белого дома.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс пока не принял окончательного решения относительно своего участия в президентских выборах 2028 года. Он примет его только после Нового года.

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Ранее Венс заявил, что значительная часть американцев, поддерживавших Дональда Трампа и его команду во время президентских выборов 2024 года, на промежуточных выборах в Конгресс США проголосовали за демократов из-за недовольства военной политикой администрации.

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