Трамп намекнул на пересмотр решений Илона Маска: что может измениться

Илон Маск и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что может пересмотреть некоторые решения, принятые Департаментом эффективности правительства (DOGE), находящимся под руководством миллиардера Илона Маска.

Об этом Трамп сказал в интервью ABC News.

Несмотря на это, глава Белого дома положительно оценил результаты работы DOGE, отметив значительные финансовые достижения.

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"DOGE сэкономил 150 миллиардов долларов", - заявил Трамп.

В то же время он добавил, что некоторые шаги департамента могут быть отменены:

"Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я их отменил, как вы знаете. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю возможность отменить. Но в целом мы сэкономили сотни миллиардов долларов".

Ранее сообщалось, что департамент Маска получил доступ к секретной системе с данными миллионов иммигрантов в США.