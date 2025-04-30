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Трамп намекнул на пересмотр решений Илона Маска: что может измениться
Трамп заявил, что некоторые шаги департамента могут быть отменены.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может пересмотреть некоторые решения, принятые Департаментом эффективности правительства (DOGE), находящимся под руководством миллиардера Илона Маска.
Об этом Трамп сказал в интервью ABC News.
Несмотря на это, глава Белого дома положительно оценил результаты работы DOGE, отметив значительные финансовые достижения.
"DOGE сэкономил 150 миллиардов долларов", - заявил Трамп.
В то же время он добавил, что некоторые шаги департамента могут быть отменены:
"Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я их отменил, как вы знаете. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю возможность отменить. Но в целом мы сэкономили сотни миллиардов долларов".
Ранее сообщалось, что департамент Маска получил доступ к секретной системе с данными миллионов иммигрантов в США.