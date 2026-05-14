Трамп написал предсмертное письмо с указаниями: вот кому оно адресовано
Президент США оставил секретное письмо Венсу на случай своей смерти.
Президент США Дональд Трамп оставил вице-президенту Джей Ди Венсу точные инструкции на случай, если ему когда-нибудь придется сменить американского лидера на посту президента во время второго срока.
Об этом заявил представитель Белого дома Себастьян Горка в интервью New York Post (NYP).
«В ящике письменного стола Resolute Desk лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с Трампом что-нибудь случится», — сказал он.
По его словам, существуют правила преемственности, которые будут соблюдены, если какому-то злонамеренному субъекту удастся «устранить» Трампа.
«У нас есть протоколы, поверьте мне. Не те, что я могу обсуждать, но протоколы есть», — добавил он.
Трамп внезапно заговорил о преемнике — что известно
Дональд Трамп назвал Джей Ди Венса и Марко Рубио командой мечты, намекнув, что они могут стать будущей президентской связкой республиканцев.
Разговоры о политическом будущем Трампа проходят на фоне нового обострения в Вашингтоне. Демократы подали в Конгресс резолюцию об импичменте президента по 13 статьям.
В документе говорится о возможных злоупотреблениях властью, нарушении конституционных обязанностей, преследовании политических оппонентов, игнорировании роли Конгресса и противоречивых решениях в сфере внутренней и внешней политики.