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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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353
Время на прочтение
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«Трамп нас подставил»: в Израиле жестко отреагировали на мирное соглашение США с Ираном

Особое беспокойство у Израиля вызывает отсутствие возможности влиять на его условия.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Флаг Израиля

Флаг Израиля

Израильские чиновники негативно оценивают перспективу заключения соглашения между США и Ираном, считая, что оно не решает ключевые проблемы безопасности и может нанести ущерб интересам Израиля.

Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники в израильских властных кругах.

Один из собеседников издания заявил, что в Израиле серьезно озабочены содержанием предстоящего соглашения. По его словам, особое беспокойство вызывает отсутствие возможности влиять на ее условия.

«Его голос не слышен. Это плохое соглашение. Никто этим не доволен. Все понимают, что это плохо для нас и наносит ущерб интересам Израиля», — сказал чиновник.

Другой представитель израильских властей высказался еще более жестко в отношении позиции Вашингтона.

«Трамп нас подставил», — заявил он.

Еще один собеседник отметил, что в регионе потенциальную договоренность воспринимают как результат давления со стороны Ирана и уступок со стороны США.

В то же время он выразил сомнения не только относительно перспектив подписания соглашения, но и его долгосрочности.

«Во всяком случае, такое настроение в нашем регионе, и поэтому соглашение — по крайней мере, в краткосрочной перспективе — будет считаться провалом. Я по-прежнему скептически отношусь как к подписанию соглашения, так и его долговечности», — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по военным объектам в западной и центральной частях Ирана, несмотря на призывы президента США избегать эскалации.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что Соединенные Штаты и Иран достигли договоренностей по тексту потенциального мирного соглашения.

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Дата публикации
Количество просмотров
353
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