«Трамп нас подставил»: в Израиле жестко отреагировали на мирное соглашение США с Ираном

Флаг Израиля

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Израильские чиновники негативно оценивают перспективу заключения соглашения между США и Ираном, считая, что оно не решает ключевые проблемы безопасности и может нанести ущерб интересам Израиля.

Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники в израильских властных кругах.

Один из собеседников издания заявил, что в Израиле серьезно озабочены содержанием предстоящего соглашения. По его словам, особое беспокойство вызывает отсутствие возможности влиять на ее условия.

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«Его голос не слышен. Это плохое соглашение. Никто этим не доволен. Все понимают, что это плохо для нас и наносит ущерб интересам Израиля», — сказал чиновник.

Другой представитель израильских властей высказался еще более жестко в отношении позиции Вашингтона.

«Трамп нас подставил», — заявил он.

Еще один собеседник отметил, что в регионе потенциальную договоренность воспринимают как результат давления со стороны Ирана и уступок со стороны США.

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В то же время он выразил сомнения не только относительно перспектив подписания соглашения, но и его долгосрочности.

«Во всяком случае, такое настроение в нашем регионе, и поэтому соглашение — по крайней мере, в краткосрочной перспективе — будет считаться провалом. Я по-прежнему скептически отношусь как к подписанию соглашения, так и его долговечности», — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по военным объектам в западной и центральной частях Ирана, несмотря на призывы президента США избегать эскалации.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что Соединенные Штаты и Иран достигли договоренностей по тексту потенциального мирного соглашения.

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