Трамп нашел новое оружие против мигрантов: ICE получит перчатки с электрошоком

Трамп нашел новое оружие против мигрантов / © Associated Press

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Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) намерена потратить до 20 млн долларов на закупку тысяч перчаток с функцией поражения электрическим током. Ведомство рассчитывает получить спецсредства для своих офицеров и агентов уже к марту 2027 года. Такие перчатки собираются использовать для борьбы с мигрантами.

Об этом пишет The Guardian.

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Иммиграционная и таможенная служба США заказывает спецперчатки с электрошоком для борьбы с мигрантами

Уведомление Министерства внутренней безопасности США, опубликованное в понедельник, свидетельствует о намерениях США обеспечить силовиков перчатками с электрошоком.

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Название GLOVE (Generated Low Output Voltage Emitter) выпускает компания Compliant Technologies LLC из города Лексингтон, штат Кентукки. По словам производителя, дискомфорт от действия электрического тока заставляет людей, против которых используют такие перчатки, подчиниться менее чем за три секунды и не оставляет ожогов, следов или шрамов.

Компания позиционирует свою разработку как гуманное решение, которое не привлекает лишнего внимания и способствует деэскалации многих ситуаций, с которыми сталкиваются военные и правоохранители. Ранее такие перчатки уже использовались в американских тюрьмах.

В Compliant Technologies объясняют: устройство работает как обычные патрульные перчатки, пока офицер не нажмет переключатель. Чтобы оказать болевое электрическое воздействие, перчатка должна касаться кожи человека.

«Это ощущается мгновенно и остро, и отвлекает внимание. Я сравниваю это с укусом пчелы. Если человек оказывает любое сопротивление правоохранителю, это, безусловно, эффективное средство», — отметил президент Института по предотвращению смертности под стражей Джон Питерс.

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Правозащитники восприняли такие планы с серьезным беспокойством. Они подчеркивают, что сотрудников ICE и так регулярно критикуют за чрезмерное применение силы на фоне отсутствия должного надзора и подотчетности во время реализации жесткой иммиграционной политики Дональда Трампа.

Заместительница директора проекта по вопросам полицейской деятельности в Американском союзе защиты гражданских свобод Дженн Ролник Борчетта выразила сомнение в целесообразности использования таких перчаток в гражданском миграционном контроле:

«В течение последнего года ICE демонстрировало стране, что слишком спешит применять силу. Теперь они смогут наносить удары током одним легким нажатием кнопки — так, что этого, возможно, никто и не заметит. Внедрение перчаток, с помощью которых так легко нанести ужасную боль во время столкновений, — это путь к причинению вреда людям».

Джон Питерс предполагает, что заказ от ICE станет самой большой закупкой продукции компании за все время ее существования. По его мнению, офицеры службы будут применять перчатки для выведения сопротивляющихся людей из автомобилей и домов, а также во время конвоирования в центры временного содержания и вывоза из них.

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Сам производитель предостерегает: устройство не следует использовать как наказание, а также против людей, которые демонстрируют только «словесное неповиновение или агрессивность». Кроме того, электрошок нельзя применять к уязвимым группам населения — детям, беременным женщинам, людям старшего возраста и лицам с инвалидностью.

Основатель и генеральный директор Compliant Technologies Джефф Никлаус сообщил, что не может комментировать этот вопрос.

Борьба Трампа с мигрантами: последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении «навсегда приостановить» миграцию из всех «стран третьего мира», отменить миллионы разрешений на въезд, выданных во времена Джо Байдена, лишить неграждан федеральных льгот и начать массовую депортацию «незаконных людей, которые мешают».

Единственным решением для исправления ситуации он назвал «обратную миграцию», отдельно пригрозив в поздравлении ко Дню благодарения тем, кто «разрушает все, за что выступает Америка».

Эти заявления прозвучали на фоне осенней стрельбы возле Белого дома, устроенной гражданином Афганистана, который попал в страну по программе переселения. В результате нападения погибла военнослужащая Нацгвардии, после чего иммиграционная служба США по поручению Трампа объявила о всесторонней проверке грин-карт выходцев из Афганистана и еще 18 «проблемных стран», в частности Ирана, Ливии, Сомали, Йемена, Кубы и Венесуэлы.

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