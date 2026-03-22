ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
312
Время на прочтение
1 мин

Трамп нашел нового врага, объявив победу над Ираном

Дональд Трамп заявил, что самыми большими врагами для Америки теперь являются его оппоненты из Демократической партии.

Автор публикации
Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз объявил о победе в войне против Ирана, которая была начата три недели назад, и назвал нового «самого большого врага» Америки.

Об этом говорится в его коротком посте в соцсети Truth Social.

Избранный президентом США от Республиканской партии, Дональд Трамп заявил, что самыми большими врагами для Америки теперь являются его оппоненты из Демократической партии.

«Теперь, после смерти Ирана, самым большим врагом Америки является радикальная левая, крайне некомпетентная Демократическая партия!» — написал он.

Трамп не уточнил, чем именно вредят Соединенным Штатам демократы и какие меры для противодействия новому «врагу» он готовит.

Ранее сообщалось, что во время речи президента США Дональда Трампа перед Конгрессом в начале безэзня конгрессмены-демократы устроили протест. Одного из них даже вывели из зала.

Напомним, накануне издание Axios сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа начинает планировать потенциальные мирные переговоры с Ираном, хотя ожидается, что боевые действия будут продолжаться еще несколько недель.

Недавно Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится на финальном этапе достижения своих целей в военной кампании против Ирана.

Дата публикации
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie