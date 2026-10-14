Трамп нашел новую причину войны в Украине и объяснил, почему не называет Путина диктатором

Трамп и Путин / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из причин войны в Украине стали насмешки бывшего американского президента Джо Байдена над Россией. Также он объяснил, почему избегает называть российского председателя Владимира Путина диктатором.

Трампа цитирует ClashReport.

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Говоря о войне в Украине, Трамп заявил, что поведение Байдена по отношению к России могло способствовать ее началу.

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«Отчасти война в Украине началась из-за того, что Байден бегал и насмехался над Россией», — сказал президент США.

Трамп также объяснил, почему сам не называет Путина диктатором. По его словам, он должен заключать соглашения с разными людьми, поэтому не хочет оскорблять их или давать им оскорбительные характеристики.

«Мне приходится заключать соглашения с людьми, поэтому я не хожу вокруг и не оскорбляю их. Я человек, заключающий сделки», — заявил Трамп.

Он добавил, что всегда был успешен в переговорах и именно благодаря сделкам стал очень богатым.

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«Я всегда был очень хорошим переговорщиком. Я стал очень богат благодаря сделкам. Поэтому я не хожу вокруг и не насмехаюсь над людьми», — подчеркнул президент США.

Дональд Трамп увязал свой отказ от резких публичных характеристик Путина со стремлением сохранять возможность договариваться с другими лидерами.

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