Трамп нашел виновных в сливе информации о результатах американской операции в Иране: что известно

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп публично обвинил демократов в утечке секретной информации об американской операции, связанной с ядерными объектами в Иране, и требует привлечь виновных к ответственности.

Об этом Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

«Это демократы слили информацию об ИДЕАЛЬНОМ ПОЛЕТЕ к ядерным объектам в Иране. Их следует привлечь к ответственности!» – написал Трамп.

Эти обвинения появились на фоне утечки предварительного отчета Разведывательного управления Министерства обороны (DIA) США, попавшего в американские СМИ. Информацию из этого отчета опубликовали в частности CNN и The New York Times. Согласно этому документу, удары США по иранским ядерным объектам лишь отвергли ядерную программу Ирана на несколько месяцев, что противоречило предыдущим заявлениям президента Трампа об их «полном уничтожении».

Утечка информации вызвала значительное возмущение у президента Трампа и в Белом доме. По информации Sky News, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала лицо, осуществившее утечку, «низкопробным неудачником из разведывательного сообщества» и отметило, что это «четкая попытка унизить президента Трампа и дискредитировать отважных пилотов». ФБР уже приступило к расследованию этого инцидента.

В ответ на утечку администрация Трампа планирует ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом. Это решение вызвало критику со стороны некоторых демократов, выразивших скептицизм по поводу заявлений президента об эффективности ударов. Некоторые из них также напомнили, что выход Трампа из ядерного соглашения в 2018 году способствовал дальнейшему развитию ядерной программы Ирана.