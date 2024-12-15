Трамп назначил руководителем совета по разведке США руководителя своей соцсети

Ранее кандидат на этот пост возглавлял Комитет по разведке Палаты представителей США.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил новым главой совета национальной разведки генерального директора свои соцсети Truth Social Девина Нуньеса.

Об этом информирует Reuters.

Издание сообщает, что Нуньес вступит в должность главы Консультативного совета президента США по вопросам разведки.

Трамп заявил, что Нуньес является его давним защитником и ранее возглавлял Комитет по разведке Палаты представителей США. Вместе с тем, он будет оставаться руководителем Truth Social во время работы в совещательной группе.

"Девин будет опираться на свой опыт бывшего главы Комитета по разведке Палаты представителей и свою ключевую роль в разоблачении мистификации "Россия, Россия, Россия", чтобы дать мне независимую оценку эффективности и уместности деятельности разведывательного сообщества США", — отметил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп хочет отменить переход на летнее время.

Кроме того, мы ранее информировали, что Портников предположил, чего ожидать от Трампа, если он не сможет договориться с Путиным.

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