Трамп назначил спецпосланника в Беларуси и заранее поблагодарил Лукашенко: о чем договорились
Представитель президента США ведет переговоры об освобождении следующей партии политзаключенных.
Президент США Дональд Трамп назначил своего представителя Джона Коула специальным посланником в Беларуси и анонсировал новое освобождение политзаключенных.
Об этом он сообщил вечером 9 ноября в своей социальной сети TruthSocial.
Американский президент назвал Джона Коула «по-настоящему великим юристом».
Ранее в этом году он как представитель президента США и заместитель Кита Келлога, спецпосланника по Украине, проводил в Минске переговоры с Александром Лукашенко по освобождению политических заключенных.
Результатом стало большое освобождение в июне, когда вышел на свободу, в частности, лидер оппозиции Сергей Тихановский, а затем в сентябре, когда на свободе оказались Игорь Лосик и другие политзаключенные.
Теперь, судя по словам Трампа, Коул ведет переговоры об освобождении следующей партии политзаключенных.
«Он уже успешно договорился об освобождении 100 заложников и намерен добиться освобождения еще 50. Я хотел бы заранее поблагодарить [самопровозглашенного] президента Беларуси Александра Лукашенко, который пользуется большим уважением, за его внимание к освобождению этих дополнительных людей», — написал Трамп.
Напомним, 11 сентября режим Александр Лукашенко в Беларуси освободил 52 политических заключенных и помиловал 14 иностранных граждан после встречи со спецпосланником президента США Джоном Коулом.
Оппозиционного деятеля и политзаключенного Николая Статкевича вернули в тюрьму после того, как он отказался покинуть страну и выехать в Литву.