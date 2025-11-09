Трамп назначил спецпосланника в Беларуси и заранее поблагодарил Лукашенко: о чем договорились

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп назначил своего представителя Джона Коула специальным посланником в Беларуси и анонсировал новое освобождение политзаключенных.

Об этом он сообщил вечером 9 ноября в своей социальной сети TruthSocial.

Американский президент назвал Джона Коула «по-настоящему великим юристом».

Реклама

Ранее в этом году он как представитель президента США и заместитель Кита Келлога, спецпосланника по Украине, проводил в Минске переговоры с Александром Лукашенко по освобождению политических заключенных.

Результатом стало большое освобождение в июне, когда вышел на свободу, в частности, лидер оппозиции Сергей Тихановский, а затем в сентябре, когда на свободе оказались Игорь Лосик и другие политзаключенные.

Теперь, судя по словам Трампа, Коул ведет переговоры об освобождении следующей партии политзаключенных.

«Он уже успешно договорился об освобождении 100 заложников и намерен добиться освобождения еще 50. Я хотел бы заранее поблагодарить [самопровозглашенного] президента Беларуси Александра Лукашенко, который пользуется большим уважением, за его внимание к освобождению этих дополнительных людей», — написал Трамп.

Реклама

Напомним, 11 сентября режим Александр Лукашенко в Беларуси освободил 52 политических заключенных и помиловал 14 иностранных граждан после встречи со спецпосланником президента США Джоном Коулом.

Оппозиционного деятеля и политзаключенного Николая Статкевича вернули в тюрьму после того, как он отказался покинуть страну и выехать в Литву.