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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп назначил временно поверенную в делах США в Украине: кто такая Джули Дэвис

Дэвис – дипломатка с многолетним стажем работы в Государственном департаменте США.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп назначил временно поверенную в делах США в Украине: кто такая Джули Дэвис

Джули Дэвис станет временно поверенной по делам США в Украине

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио назначили Джули Дэвис временно поверенной в делах США в Украине.

Посольство США в Киеве уже сообщило о назначении Дэвис.

«Посол Джули Дэвис приступит к исполнению обязанностей временной поверенной в делах США в Украине с понедельника, 5 мая 2025 года. Посол Дэвис от имени президента США Дональда Трампа и государственного секретаря США Марк Рубио будет координировать сотрудничество посольства США с правительством и народом Украины», — говорится в сообщении посольства.

Там добавили, что в своей должности Дэвис «упорно будет работать над завершением войны и прекращением кровопролития, укрепляя двусторонние отношения и делая Америку и Украину более безопасными, сильными и процветающими».

Тем временем в Госдепартаменте США заявили, что Дэвис «будет иметь в честь исполнять обязанности временной поверенной, пока президент не назначит нового посла США в Украине».

Что известно о Джули Дэвис

Дэвис — дипломатка с многолетним стажем работы в Государственном департаменте США. Она занимала разные ответственные должности в американских посольствах по всему миру, в частности в странах Европы и Азии. Ее опыт включает вопросы политической безопасности, экономического сотрудничества и культурного обмена.

В течение последних 30 лет Джули Дэвис работала госпожой послом Соединенных Штатов на Кипре и спецпредставителем по делам Беларуси.

Она занимала должности заместителя помощника Госсекретаря по Западной Европе и ЕС и заместителя постпреда США при НАТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Майка Волтца. Его обязанности будет временно исполнять государственный секретарь США Марко Рубио.

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