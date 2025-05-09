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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп назначил звезду шоу "Настоящих домохозяек Нью-Джерси" в совет музея Холокоста

Звезда «Настоящих домохозяек Нью-Джерси» и другие поклонники Трампа вошли в совет Музея Холокоста.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сигалит «Сигги» Фликер и Дональд Трамп

Сигалит «Сигги» Фликер / Источник: Instagram siggy.flicker

Президент США Дональд Трамп назначил пятерых новых членов совета Мемориального музея Холокоста, среди которых звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси».

Об этом назначении Трамп объявил в своей соцсети Truth Social.

Как сообщает издание The Washington Post Сигалит "Сигги" Фликер - это подкастерша и инфлюэнсерша, а также звезда седьмого и восьмого сезонов реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Нью-Джерси".

Сигалит Фликер является откровенной поклонницей президента США, кроме того, она является членом клуба Мар-а-Лаго Дональда Трампа.

В прошлом году она рассказывала газете The Washington Post, посещающей клуб в Палм-Бич, штат Флорида, три-четыре раза в неделю, ведь там она чувствует себя такой «когда-то была Америка» до того, как страну заполонили «джихадисты» и преступники.

Кроме Фликер, в совет Мемориального музея Холокоста США вошли еще несколько человек, среди которых:

  • Тело Фалич;

  • Джеки Зекман;

  • раввин Нейт Сегал;

  • Ли Липтон.

В частности, американский президент повторно назначил Джонатана Буркана, финансового руководителя Нью-Йорка и почетного председателя Фонда наследия Израиля, которого он впервые назначил в совет музея в 2019 году.

Эти люди замените в совете членов, которых назначил президент Джо Байден, а затем уволил Дональд Трамп 29 апреля до истечения срока их полномочий.

«Внезапное устранение и замена назначенных Байденом лиц до истечения срока их полномочий — прерогатива, которой ни один предыдущий президент не пользовался Мемориальным музеем Холокоста США — вызвала обеспокоенность у некоторых поклонников музея», — говорится в публикации The Washington Post.

Антидиффамационная лига, некоммерческая организация, более века отслеживающая антисемитизм и расовую ненависть, на прошлой неделе предупредила, что досрочное устранение членов угрожает «политизацией жизненно важного учреждения».

«Они все являются решительными сторонниками Израиля и будут гарантировать, что мы НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ. Поздравляем всех! - прокомментировал Трамп назначение новых членов Совета.

Как отмечает The Washington Post, новоназначенные члены преимущественно являются союзниками или сторонниками Трампа.

«Благодарю за привилегию и честь представлять и никогда не забывать», — написала Фликер на своей странице в Instagram в ответ на заявление Трампа.

Пасынка Фликер, Тайлера Кампанелло, арестовали в апреле 2024 года и обвинили в пяти проступках в связи с беспорядками в Капитолии 6 января.

Ранее, Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Его обязанности будет временно исполнять государственный секретарь США Марко Рубио.

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