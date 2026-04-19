Трамп назвал два пути для заключения мирного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 19 апреля, заявил, что мирное соглашение с Ираном будет заключено, отметив, что для этого существует два пути.

Об этом американский президент сказал в комментарии журналисту ABC News Джонатану Карлу.

Хозяин Белого дома заявил, что Иран «серьезно нарушил» режим прекращения огня. Несмотря на это, Трамп считает, что Вашингтон и Тегеран смогут достичь соглашения.

«Это произойдет. Так или иначе. Легким или сложным путем. Это произойдет. Можете цитировать меня», — сказал он в комментарии журналисту.

Президент США не объяснил, в чем будет заключаться «легкий» и «сложный» путь для заключения мирного соглашения.

Ранее Иран объявил, что контроль над Ормузским проливом «вернулся к прежнему состоянию» из-за длительной блокады США иранских портов.

Напомним, поздно вечером 18 апреля в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили, что будут атаковать любое судно, которое приблизится к Ормузскому проливу.

Ранее Иран обстрелял по меньшей мере два торговых судна, которые пытались пройти Ормузским проливом.

В субботу, 18 апреля, иранские военные заявили, что восстановили «строгий контроль» над Ормузским проливом. Это произошло лишь через день после объявления водного пути «полностью открытым».

17 апреля Иран объявил о полностью открытом проходе через Ормузский пролив для всех коммерческих судов. Министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи назвал причиной принятого решения соглашение о прекращении огня в Ливане.

Президент США Дональд Трамп приветствовал такое решение Ирана и поблагодарил за открытие пролива, который почему-то назвал Иранским.