Трамп назвал главную цель войны в Иране: это не смена режима

Война США против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что свержение жестокого теократического режима в Иране не было главной целью военной операции против этой страны.

Об этом он сказал в пятницу, 20 марта, в интервью MS Now.

По его словам, США, возможно, могут повлиять на то, кто контролирует иранское правительство, но это не является главной целью.

«Главное то, что они [иранцы] не могут иметь ядерного оружия», — сказал Трамп.

Американский президент также повторил свое утверждение о том, что Иран был «в двух неделях» от получения ядерного оружия, несмотря на бомбардировку США трех ядерных объектов в Иране в июне 2025 года.

Трамп утверждал, что обогащенный уран в этой стране якобы мог быть использован для создания ядерного оружия «в течение дня-двух или недели».

Зато эксперты говорят, что хотя Иран мог бы быстро обогатить уран до состояния, пригодного для использования в бомбах, для создания любого оружия понадобилось бы больше времени.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о значительных достижениях в войне против Ирана, отметив, что основные военно-морские ресурсы Тегерана были уничтожены в течение нескольких дней.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху с просьбой не наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Американский президент также отреагировал на обострение ситуации вокруг атак на энергетическую инфраструктуру в регионе Персидского залива. В частности, Трамп выступил с жестким предупреждением: если Катар подвергнется новым ударам со стороны Ирана, США готовы действовать максимально решительно.

Ранее Трамп обратился к международным партнерам, которые не поддержали военную операцию США против Ирана. Он назвал это государство главным спонсором терроризма и заявил о намерении быстро «вывести страну из строя».

Президент США также заявил, что мог бы закончить войну в Иране за считанные секунды, но имеет определенные причины не делать этого.