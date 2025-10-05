Трамп назвал "хорошей идеей" предложение Путина — о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение главы Кремля Владимира Путина о продлении договора о ядерном оружии. Он назвал «хорошей идеей» инициативу Путина по продолжению действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на заявление Трампа журналистам 5 октября, которое он сделал перед вылетом с территории Белого дома.

«Мне кажется, это хорошая идея», — сказал американский президент, отвечая на вопрос о предложении Путина продлить действие договора на один год.

В то же время, по данным Института изучения войны (ISW), подобные заявления Москвы являются, скорее, попыткой создать иллюзию нормализации отношений между США и Россией, не демонстрируя при этом готовности прекратить войну против Украины.

Договор СНВ-III между США и Россией, подписанный в 2010 году, ограничивает количество ядерных боезарядов и средств их доставки. Срок его действия истекает в ближайшие годы, и вопрос о продлении соглашения остается предметом международных дискуссий.

Ранее речь шла о сценариях встречи президентов США и РФ Трампа и Путина на Аляске.