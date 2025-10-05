- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1320
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп назвал "хорошей идеей" предложение Путина — о чем идет речь
Дональд Трамп выступил за продление договора об ограничении ядерного оружия с РФ.
Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение главы Кремля Владимира Путина о продлении договора о ядерном оружии. Он назвал «хорошей идеей» инициативу Путина по продолжению действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на заявление Трампа журналистам 5 октября, которое он сделал перед вылетом с территории Белого дома.
«Мне кажется, это хорошая идея», — сказал американский президент, отвечая на вопрос о предложении Путина продлить действие договора на один год.
В то же время, по данным Института изучения войны (ISW), подобные заявления Москвы являются, скорее, попыткой создать иллюзию нормализации отношений между США и Россией, не демонстрируя при этом готовности прекратить войну против Украины.
Договор СНВ-III между США и Россией, подписанный в 2010 году, ограничивает количество ядерных боезарядов и средств их доставки. Срок его действия истекает в ближайшие годы, и вопрос о продлении соглашения остается предметом международных дискуссий.
Ранее речь шла о сценариях встречи президентов США и РФ Трампа и Путина на Аляске.