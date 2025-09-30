Трамп назвал истинную причину вторжения Путина в Украину

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выдвинул свою теорию по поводу причин полномасштабного вторжения России в Украину. Он прямо заявил, что решение Владимира Путина было спровоцировано хаотическим выводом американских войск из Афганистана.

Об этом он заявил, выступая перед топ-генералами Вооруженных сил США.

«У нас было шоу ужасов в Афганистане, и это, на мой взгляд, является причиной, почему Путин напал. Он увидел шоу ужасов от Байдена и его команды некомпетентных людей. И это открыло ему путь. Я думаю, что это был самый позорный день в истории нашей страны. Мы не допустим, чтобы такое дерьмо повторилось», — заявил Трамп.

Важный контекст решения

Следует отметить, что хотя финальный вывод войск из Афганистана состоялся при администрации бывшего президента США Джо Байдена, первоначальное решение и подписание мирного соглашения с «Талибаном» о сроках вывода регулярных войск (до 1 мая 2021 года) было принято именно администрацией Дональда Трампа2 в феврале. Впоследствии Байден только продлил этот конечный срок до сентября 2021 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение стать посредником в завершении российско-украинской войны, снова призвав к прямым переговорам между лидерами двух стран.

Ранее он заявлял, что ключом к миру в Украине могут стать прямые переговоры между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.