Трамп назвал новую пресс-секретарь Белого дома: она станет самой молодой на этом посту

Также Трамп определился с кандидатами в должности директорами по коммуникациям Белого дома и Офиса персонала президента.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что новой пресс-секретарем Белого дома станет Каролайн Ливитт, которая станет самым молодым лицом на этот пост в свои 27 лет.

Об этом информирует The New York Times.

Сообщается, что она была его пресс-секретарем во время президентской предвыборной кампании.

"Каролайн умная, жесткая и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором", – заявил Трамп.

Также Трамп сообщил, что директором по коммуникациям Белого дома станет Стивена Ченг, занимавший должность директора по коммуникациям во время его избирательной кампании, директором по коммуникациям Белого дома.

Новым директором Офиса персонала президента станет Сердхио Гор.

"Стивен Ченг и Серхио Гор были доверенными советниками с момента моей первой президентской кампании в 2016 году и продолжают отстаивать принципы "Америка превыше всего", — заявил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп назвал нового министра здравоохранения США.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине.

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