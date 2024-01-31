Трамп назвал погибших американских солдат "лохами" и "лузерами": опровержение и доказательства циничных высказываний

В начале октября 2023 года президент США Джо Байден назвал бывшего президента Дональда Трампа "лузером", воскрешив многолетнее обвинение против Трампа, якобы раскрывшего его истинное мнение об американских военнослужащих.

По словам якобы очевидцев, Трамп называл ветеранов и погибших американских солдат "лохами" и "лузерами".

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Snopes, в котором автор изучил доказательства.

Приблизительно в то же время либеральная группа ветеранов запустила рекламу, направленную против Трампа из-за этих якобы прошлых комментариев. В рекламе мать, потерявшая сына на войне, сказала: "Мой сын не неудачник".

Трамп и его союзники отрицают эти обвинения с момента, когда они впервые появились в 2020 году незадолго до выборов между Трампом и Байденом. Независимо от того, является ли она перформативной или настоящей, очевидная поддержка Трампом солдат американской армии, как действующих, так и ветеранов, была частью его президентских кампаний.

После статьи The Atlantic ряд авторитетных новостных агентств сообщил о возможных комментариях Трампа в 2020 году, полностью полагаясь на анонимные источники из его администрации.

Скриншот/The Atlantic

Однако не было никаких доказательств аудио- или видеозаписи этих высказываний, а также никакой документации, например стенограммы или президентские заметки, независимо подтверждающие или опровергающие подлинность вероятных цитат. Более того, поскольку Snopes не был непосредственным свидетелем этих высказываний, издание не можем с уверенностью сказать, называл ли Трамп погибших солдат "лохами" и "лузерами".

Как появились обвинения

Ссылаясь на анонимных чиновников из администрации, в статье The Atlantic за 2020 год под названием "Трамп: американцы, погибшие на войне, являются "неудачниками" и "лохами"", раскрыла поездку Трампа в Париж в 2018 году, когда он якобы не захотел. посетить кладбище американских погибших на войне Визит был упразднен.

Трамп не захотел посетить американское кладбище Эйзен-Марн, где находятся могилы американцев, воевавших и погибших в Первой мировой войне, по двум причинам, сообщает The Atlantic: он боялся, что дождь растрепает его волосы, и “потому что он не считал важным чествовать американских погибших на войне, по словам четырех человек, знающих о дискуссии того дня из первых уст”. The Atlantic пишет:

“Трамп отверг идею визита, потому что боялся, что его волосы растрепаются под дождем, и потому что он не считал важным почтить американских погибших на войне, по словам четырех человек, знающих о дискуссии в тот день из первых уст. В разговоре со старшими сотрудниками утром в день планируемого визита Трамп сказал: “Почему я должен идти на это кладбище? Оно заполнено неудачниками”. В отдельном разговоре во время той же поездки Трамп назвал более 1800 морских пехотинцев, погибших в Белло Вуд, "лохами" за то, что их убили”.

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Вскоре после публикации доклада The Atlantic один неназванный высокопоставленный чиновник Министерства обороны США и один высокопоставленный офицер морской пехоты США подтвердили в интервью агентству Associated Press высказывания о кладбище 2018 года из вышеупомянутого доклада. По данным AP, чиновник знал о высказывании Трампа из первых уст, а офицер был о них поставлен в известность.

Союзники Трампа отрицают обвинения

Белый дом обвинил в отмене визита на кладбище плохую погоду. Отвечая на публикацию The Atlantic, Трамп заявил, что это обвинение является "позорной ситуацией" со стороны "ужасающего журнала".

Трамп категорически возразил, что называл погибших солдат "неудачниками" и "лохами". Выступая перед журналистами 3 сентября 2020 года, после возвращения с предвыборного митинга в Вашингтоне, округ Колумбия, сразу после выхода отчета, Трамп сказал: «Я готов поклясться на что угодно, что я никогда не говорил такого о наших погибших героях. Нет никого, кто бы уважал их больше. Ни одно животное — никто — какое животное могло бы сказать такое?

Несколькими днями позже Зак Фуэнтес, бывший помощник Белого дома, покинувший администрацию в начале 2019 года и находившийся с президентом во время поездки в Париж и, вероятно, рядом с ним во время разговоров о посещении кладбища, вступился за Трампа в интервью Breitbart.

Ссылаясь на генерала Джона Келли, который был с Трампом во время поездки в качестве начальника его штаба, он сказал: «Я не слышал, чтобы президент назвал кого-то неудачником, когда я рассказывал ему о погоде. Честно говоря, вы думаете, что генерал Келли стоял бы в стороне и позволил бы кому-то назвать павших морских пехотинцев неудачниками?”.

Сообщая об интервью Фуэнтеса Breitbart, The Washington Post отмечает, что фраза "я не слышал..." — это не то же, что "этого не было". Кроме того, нет никаких доказательств того, что Келли была рядом с Трампом, чтобы услышать предполагаемые комментарии.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, заявивший, что был в поездке, также выступил с опровержением на Fox News через несколько дней после выхода статьи, заявив, что она "просто неправдива".

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Тогдашний государственный секретарь США Майк Помпео также отрицал эти утверждения в интервью Fox News в сентябре 2020 года. Он сказал: “Я был с ним в течение значительной части этой поездки, если я правильно помню этот визит и время, и я никогда не слышал, чтобы он использовал слова, описанные в этой статье. Просто я никогда этого не видел.

Как обвинения выплыли на поверхность 2023 года

2 октября 2023 года на официальном аккаунте Байдена на X (Twitter) снова появилось обвинение, что Трамп однажды якобы "назвал американских военнослужащих "лохами" и "лузерами"”. Сообщение содержало видеозапись выступления Байдена на мероприятии в сентябре 2023 года в честь покойного сенатора США Джона Маккейна, который был военным ветераном и военнопленным. (В этой речи Байден ссылался на статью The Atlantic, опубликованную в 2020 году).

The former president referred to American service members as “suckers” and “losers.”



MAGA extremists have made it clear where they stand. pic.twitter.com/2Kj5jr4N7Z — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2023

На следующий день после сообщения Байдена на Х Келли также повторил это заявление. Выступая перед журналистами CNN, он сказал:

Что я могу добавить, чего еще не было сказано? Человек, который считает, что те, кто защищает свою страну в униформе, либо были сбиты или серьезно ранены в бою, либо проводят годы под пытками как военнопленные, являются "лохами", потому что "им это ничего не дает". Человек, который не хотел, чтобы его видели в присутствии военных с ампутированными конечностями, потому что "это плохо на меня влияет". Человек, который продемонстрировал открытое пренебрежение к семье Золотой Звезды — всем семьям Золотой Звезды — на телевидении во время избирательной кампании 2016 года, и разглагольствовал о том, что наши самые дорогие герои, отдавшие свою жизнь, защищая Америку, являются "неудачниками" и не посетят их могилы во Франции”.

Другими словами, Келли, бывший с Трампом в Париже, подтвердил, что Трамп действительно называл американских военных "лузерами" и "лохами", хотя неясно, был ли он свидетелем этих высказываний лично, слышал ли о них от кого-то другого или из новостных репортажей. (В статье The Atlantic за 2020 год был подробно описан частный случай, когда Трамп посетил могилу сына Келли, погибшего во время боевых действий в Афганистане, и на котором якобы присутствовал Келли. В этом случае Трамп якобы спросил военнослужащих, добровольно ушедших на службу, "что это дало им?").

В ответ на интервью CNN официальный представитель Трампа сделал заявление, в котором сказал: "Джон Келли полностью выставил себя на посмешище с этими развенчанными историями, которые он придумал, потому что он плохо служил своему президенту, когда работал в должности главы администрации".

В дополнение к заявлениям о военнослужащих в целом Трамп публично обидел Маккейна, в частности, назвав его "не героем войны" и сказав "мне нравятся люди, которые не попадали в плен", согласно видеозаписи на телеканале C-SPAN. Кроме того, анонимные источники издания The Atlantic сообщили, что он назвал бывшего президента Джорджа Буша-старшего "неудачником" за то, что тот был сбит японцами, являясь пилотом ВМС во время Второй мировой войны.

Таким образом, иск основывался на статье The Atlantic, опиравшейся на анонимные сообщения из вторых рук о якобы сказанных Трампом словах; не было никаких независимых видеозаписей или задокументированных доказательств, подтверждающих эти слова; и Трамп категорически отрицает, что когда-то называл военнослужащих "лузерами" и "лохами". Хотя, вполне возможно, что он говорил такие слова, Snopes не смог провести независимую проверку этого утверждения.

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