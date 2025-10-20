Трамп назвал президента Колумбии «нарколидером» и пообещал прекратить выплаты США Боготе

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике колумбийского лидера Густаво Петр, назвав его "незаконным лидером наркотрафика", и заявил о прекращении финансовой поддержки Колумбии со стороны Вашингтона.

Об этом пишет Reuters

Президент США написал в соцсети, что Петр «поощряет массовое производство наркотиков на больших и малых полях по всей Колумбии», и целью якобы является продажа этих веществ в США «для смерти, разрушения и хаоса». Он также пообещал, что никаких выплат Колумбии больше не будет.

Данные резкого заявления прозвучали на фоне американской военной операции – Пентагон сообщил об уничтожении судна, связанного с леворадикальными боевиками, в Карибском море. На борту находились три человека, все они погибли.

В Министерстве иностранных дел Колумбии уже отреагировали — заявили, что слова Трампа «оскорбительны» и ставят под угрозу суверенитет государства. Также Богота подчеркнула, что борется с наркоторговлей, но требует времени для реализации внутренних реформ.

Ранее США отменили визу Густаво Петра после того, как он принял участие в демонстрации в Нью-Йорке и призвал американских военных не выполнять приказы Трампа.

Напомним, в интервью телеканалу Fox News в воскресенье Дональд Трамп заявил, что уверен в возможности достичь окончания войны, добавив, что Путин «что-то получит, потому что он уже выиграл определенную территорию».