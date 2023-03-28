Трамп назвал Путина "умным человеком, который хотел мира" и снова оскандалился

Также Трамп заявил, что до выборов 2024 года Украину "могут стереть с лица земли".

Бывший президент США Дональд Трамп, собирающийся баллотироваться на новых выборах, снова попал в скандал. Он назвал Путина "умным человеком, который хотел мира".

Такое скандальное заявление он озвучил во время одного из предвыборных выступлений.

Экс-президент США вспомнил свои переговоры с российским преступником и сказал: "Я раньше говорил с ним. Я хорошо ладил с ним. Он хотел мира. Теперь он видно получит все. Вы видели: президент Си (лидер Китая — ред.) — умный, президент Путин – умный. Умные люди стояли и обсуждали мировой порядок на следующие 100 лет".

А для интервью Fox news Трамп заявил, что до выборов США в 2024 году Украину "могут стереть с лица земли".

"Если эта проблема (война Путина – ред.) не будет решена до тех пор, когда у нас состоятся выборы, а возможно, этого и не произойдет, то вполне возможно, что мы придем к Третьей мировой войне – к ядерной мировой войне, которая приведет к мировой катастрофе, по сравнению с которой Первая и Вторая мировые войны покажутся вам ягодками", — сказал он.

Напомним, недавно Трамп заявил, что закончит войну в Украине в течение 24 часов после возвращения в Белый дом.

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