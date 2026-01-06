ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1894
Время на прочтение
1 мин

Трамп назвал "самую смертоносную" армию на Земле

Президент США оценил военные возможности страны и заявил, что Америка имеет самую смертоносную армию в мире.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп назвал "самую смертоносную" армию на Земле

Трамп заявил об отсутствии соперников для американской армии / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов самые мощные вооруженные силы в мире и нет никаких реальных соперников.

Об этом он сообщил в своем публичном заявлении 6 января, передает Белый дом.

По словам Трампа, американская армия является «самой современной и смертоносной на планете Земля». Он подчеркнул, что ни одно государство не способно победить США в военном противостоянии.

«США в очередной раз доказали, что у нас самая мощная, самая современная и самая смертоносная армия на планете. Никто не может нас победить — даже близко до этого не дошло», — заявил Трамп.

Отметим, что такое высказывание американского президента прозвучало на фоне активных международных дискуссий по поводу роли Соединенных Штатов в глобальной безопасности и НАТО.

Напомним, что после действий в Венесуэле американских военных Дональд Трамп может нацелиться на другие страны. В частности, речь идет о Гренландии, которая принадлежит Дании, является частью НАТО.

Дата публикации
Количество просмотров
1894
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie