- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1894
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп назвал "самую смертоносную" армию на Земле
Президент США оценил военные возможности страны и заявил, что Америка имеет самую смертоносную армию в мире.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов самые мощные вооруженные силы в мире и нет никаких реальных соперников.
Об этом он сообщил в своем публичном заявлении 6 января, передает Белый дом.
По словам Трампа, американская армия является «самой современной и смертоносной на планете Земля». Он подчеркнул, что ни одно государство не способно победить США в военном противостоянии.
«США в очередной раз доказали, что у нас самая мощная, самая современная и самая смертоносная армия на планете. Никто не может нас победить — даже близко до этого не дошло», — заявил Трамп.
Отметим, что такое высказывание американского президента прозвучало на фоне активных международных дискуссий по поводу роли Соединенных Штатов в глобальной безопасности и НАТО.
Напомним, что после действий в Венесуэле американских военных Дональд Трамп может нацелиться на другие страны. В частности, речь идет о Гренландии, которая принадлежит Дании, является частью НАТО.