Трамп назвал "самую смертоносную" армию на Земле

Трамп заявил об отсутствии соперников для американской армии / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов самые мощные вооруженные силы в мире и нет никаких реальных соперников.

Об этом он сообщил в своем публичном заявлении 6 января, передает Белый дом.

По словам Трампа, американская армия является «самой современной и смертоносной на планете Земля». Он подчеркнул, что ни одно государство не способно победить США в военном противостоянии.

Реклама

«США в очередной раз доказали, что у нас самая мощная, самая современная и самая смертоносная армия на планете. Никто не может нас победить — даже близко до этого не дошло», — заявил Трамп.

Отметим, что такое высказывание американского президента прозвучало на фоне активных международных дискуссий по поводу роли Соединенных Штатов в глобальной безопасности и НАТО.

Напомним, что после действий в Венесуэле американских военных Дональд Трамп может нацелиться на другие страны. В частности, речь идет о Гренландии, которая принадлежит Дании, является частью НАТО.