Трамп назвал себя и Нетаньяху "героями войны": чем хвастался президент США

Премьер-министр Израиля Беньяьмин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп во время прямого эфира по радио назвал себя «героем войны» за то, что отдал приказ об авиаударах по иранским ядерным объектам.

Об этом пишет Politico.

Комментируя действия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, ранее бывшего офицером элитного спецподразделения ЦАХАЛ, Трамп заявил, что тот является героем войны, «потому что мы работали вместе».

Реклама

«Он герой войны. Я думаю, я тоже. Никого это не интересует, но я тоже. Я отправлял эти самолеты», — отметил Трамп.

По всей вероятности, он имел в виду удар, который он приказал нанести по иранским подземным ядерным объектам в июне с целью уничтожения ядерной программы Тегерана.

В публикации говорится, что Дональд Трамп никогда не служил в армии и не участвовал в реальных военных конфликтах. Он пять раз получал отсрочку от службы во время войны во Вьетнаме, в том числе по медицинским показаниям, после того, как в 22 года ему диагностировали костные шпоры на пятках.

Заявление Трампа вызвало критику, особенно учитывая его предварительные высказывания по военным. Издание напомнило, что в 2015 году он утверждал, что проведший более пяти лет в плену во Вьетнаме сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн «не был героем войны», поскольку, по словам Трампа, он «любит людей, которых не захватывали в плен».

Реклама

Кроме того, в 2020 году издание The Atlantic сообщило , что Трамп в частных разговорах называл погибших военнослужащих «неудачниками» и «лохами». Трамп категорически опроверг эти обвинения.

Напомним, Трамп приказал выкрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет. По мнению президента США, это усложнит ее пересечение мигрантами и продлит срок службы металла.