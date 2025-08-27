Трамп назвал Сороса психопатом и обвинил его в «рекете» — FT

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп призвал выдвинуть миллиардеру и спонсору Демократической партии Джорджу Соросу обвинение в рэкете и коррупции за якобы поддержку «жестоких протестов» по всей территории Соединенных Штатов.

Об этом пишет Financial Times.

В своем сообщении на собственной социальной платформе Truth Social в среду, 27 августа, Трамп утверждал, что 95-летний Сорос и его «радикальный левый» сын Алекс, возглавляющий семейный филантропический фонд, «должны быть обвинены по закону RICO». Этот закон обычно используется для борьбы с организованной преступностью.

Обвинение Трампа и ответ Сороса

Атака Трампа состоялась после сообщений в правоцентристских изданиях, утверждавших, что фонд «Открытое общество», распределяющий гранты от имени Сороса в поддержку прогрессивных инициатив, финансировал протесты, в частности, против решения администрации Трампа развернуть войска в Вашингтоне.

«Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку, не давая ей даже шанса дышать и быть свободной. Сорос и его группа психопатов нанесли большой вред нашей стране! Это касается и его безумных друзей с Западного побережья. Будьте осторожны, мы следим за вами!» — написал Трамп в Truth Social.

В ответ представитель фонда «Открытое общество» (Open Society Foundations – OSF) назвал обвинения Трампа «возмутительными и ложными».

«Фонды „Открытое общество“ не поддерживают и не финансируют жестокие протесты. Наша миссия – продвигать права человека, справедливость и демократические принципы дома и по всему миру», – говорится в заявлении.

Политические угрозы и юридические противостояния

Эта тирада против Сороса, еврея, выжившего во время Холокоста и частого объекта критики со стороны консервативного крыла, является очередной попыткой Трампа запугать своих политических оппонентов угрозами судебного преследования.

За последние несколько месяцев Трамп неоднократно угрожал судебным преследованием или заключением политикам, включая свою бывшую соперницу на президентских выборах Камалу Гаррис и кандидата в мэры Нью-Йорка от Демократической партии Зохраном Мамдани. Он также распорядился провести расследование в отношении бывшего президента Джо Байдена и его помощников и предложил уголовное расследование в отношении Криса Кристи, бывшего губернатора Нью-Джерси, ранее бывшего его союзником.

Трамп давно выражает особую неприязнь к семье Сороса, которая была среди крупнейших доноров кампании Гаррис, потратив более 85 миллионов долларов в избирательном цикле 2024 года. Во время своего уголовного процесса в Нью-Йорке в прошлом году Трамп постоянно отмечал, что окружной прокурор Элвин Брэгг был поддержан Соросом.

Сам Трамп столкнулся с обвинениями по закону RICO от прокуроров штата Джорджия из-за своих попыток упразднить результаты президентских выборов 2020 года. Дело застопорилось после того, как высший суд отстранил начавшего дело прокурора.

Угроза Трампа в среду получила поддержку от Илона Маска, который написал в соцсетях, что «пришло время принять меры непосредственно против Сороса». Издание также напомнило, что ранее Маск уже обвинял Сороса в организации протестов у дилерских центров Tesla.

Напомним, на прошлой неделе ФБР провело обыск в доме Джона Болтона, бывшего советника по национальной безопасности Трампа, ставшего его откровенным критиком. Расследование, по всей вероятности, касается секретных документов.