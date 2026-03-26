Трамп назвал сроки окончания войны с Ираном — WSJ

Дональд Трамп

Американская сторона установила срок окончания боевых действий в Иране. Президент США Дональд Трамп не изменил график, озвученный ранее.

Об этом пишет издание WSJ.

Трамп в частном порядке сказал советникам, что конфликт находится на завершающей стадии. Он призвал их соблюдать объявленный им публично 4-6-недельный график.

«На этой неделе Дональд Трамп дал понять, что снова заинтересован в достижении дипломатического урегулирования конфликта. В частности, он отказался от угроз, высказанных в выходные, по поводу удара по иранским электростанциям», — напоминают журналисты.

По данным источников издания, Трамп готов ввести войска США на иранскую территорию, но не решается на это.

Чиновник говорят, что он обеспокоен тем, что количество американских военных, погибших или раненых во время операции может возрасти, если война будет продолжаться.

«Часто трудно предположить, какое решение Трамп может принять по поводу войны. Лидер США колеблется за кулисами между дипломатией и наращиванием ударов», — добавили источники.

Напомним, по информации американских СМИ, иранская сторона пыталась наладить контакт с представителями администрации США, однако в Вашингтоне не считают переговоры приоритетом. В Белом доме подчеркнули, что дипломатический процесс возможен, но не на текущем этапе.

Между тем, Соединенные Штаты готовятся к потенциальному введению сухопутных войск на территорию Ирана. В Пентагоне уже разрабатываются сценарии наземной операции на фоне эскалации конфликта.

Одним из рассматриваемых ключевых сценариев является захват острова Харг в Персидском заливе. Это стратегический объект, через который проходит до 90% экспорта иранской нефти.