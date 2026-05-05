Трамп назвал сроки завершения конфликта с Ираном: сколько еще может продолжаться обострение

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование конфликта между Вашингтоном и Тегераном может занять еще две-три недели.

Об этом он заявил в интервью ABC News.

По словам американского президента, конфликт будет продолжаться "еще две или, возможно, три недели". В то же время Трамп подчеркнул, что Вашингтон не привязывает урегулирование к жестким срокам.

Президент США не ответил прямо на вопрос, можно ли считать режим прекращения огня завершенным после произошедших в понедельник обстрелов территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Отдельно Трамп прокомментировал вопросы иранского обогащенного урана. По его мнению, он может быть непригоден для использования.

"Он не представляет большой ценности. Вероятно, непригоден для использования. Может, у них не получится вытащить его", - сказал Трамп.

В то же время, президент США заявил, что хотел бы взять этот обогащенный уран под контроль.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Иран "совершенно" нарушил договоренности о прекращении огня, и призвал к жесткому ответу. По его словам, действия Тегерана нуждаются в "большой, решительной, болезненной и короткой" реакции.

На фоне обострения Объединенные Арабские Эмираты сообщили о воздушной атаке со стороны Ирана. По данным местных властей, системы ПВО обнаружили четыре крылатые ракеты: три из них перехватили над территориальными водами, еще одна упала в море.

Также в Фуджейре сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников. Из-за угрозы ударов в ОАЭ раздавались сигналы ракетной опасности, а международный аэропорт Дубая временно прекратил обслуживание рейсов.

Кроме того сообщают, что США объявили о начале новой военной миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормужском проливе.

Американское командование заявило, что начинает поддержку операции, направленной на восстановление свободы навигации для коммерческих судов в стратегически важном регионе.

