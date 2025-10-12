Трамп назвал "украинский импичмент" величайшим обманом и просит Конгресс о расследовании

Трамп призвал Конгресс проверить его дело в 2019 году / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп публично призвал соответствующие органы, включая Конгресс, провести расследование по процедуре его импичмента в 2019 году, которую он называет «украинской аферой».

Об этом говорится в сообщении Трампа на Truth Social.

«Афера с 'украинским импичментом' (меня!) была гораздо большим незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это!», — написал Трамп.

Напомним, что первый импичмент Дональда Трампа в 2019 году был инициирован Палатой представителей США по обвинению в злоупотреблении властью и препятствии работе Конгресса. Обвинения основывались на его попытке надавить на президента Украины Владимира Зеленского для расследования его политического оппонента, Джо Байдена, и его сына Хантера, используя как рычаг военную помощь Киеву.

Трамп постоянно отрицал эти обвинения, называя процедуру «охотой на ведьм». Теперь он требует расследовать саму процедуру импичмента, сравнивая ее с одним из самых больших политических скандалов в истории США — Уотергейтом.

Ранее речь шла о том, что украинский президент Владимир Зеленский 12 октября второй раз через два дня имел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.