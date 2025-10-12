- Дата публикации
Трамп назвал "украинский импичмент" величайшим обманом и просит Конгресс о расследовании
Дональд Трамп призвал Конгресс расследовать «украинский импичмент» 2019 года, заявив, что это больший обман, чем Уотергейт.
Президент США Дональд Трамп публично призвал соответствующие органы, включая Конгресс, провести расследование по процедуре его импичмента в 2019 году, которую он называет «украинской аферой».
Об этом говорится в сообщении Трампа на Truth Social.
«Афера с 'украинским импичментом' (меня!) была гораздо большим незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это!», — написал Трамп.
Напомним, что первый импичмент Дональда Трампа в 2019 году был инициирован Палатой представителей США по обвинению в злоупотреблении властью и препятствии работе Конгресса. Обвинения основывались на его попытке надавить на президента Украины Владимира Зеленского для расследования его политического оппонента, Джо Байдена, и его сына Хантера, используя как рычаг военную помощь Киеву.
Трамп постоянно отрицал эти обвинения, называя процедуру «охотой на ведьм». Теперь он требует расследовать саму процедуру импичмента, сравнивая ее с одним из самых больших политических скандалов в истории США — Уотергейтом.
Ранее речь шла о том, что украинский президент Владимир Зеленский 12 октября второй раз через два дня имел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.