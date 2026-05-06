Трамп назвал условие для прекращения войны в Иране

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 6 мая, что война против Ирана может закончиться, если Тегеран выполнит достигнутые договоренности. При этом Ормузский пролив снова будет открыт для всех судов.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Предполагая, что Иран согласится на то, о чем было договорено — что, возможно, является большим предположением, — уже легендарная операция „Epic Fury“ („Эпическая ярость“) будет завершена, а высокоэффективная Блокада позволит Ормузскому проливу быть ОТКРЫТЫМ ДЛЯ ВСЕХ, включая Иран», — говорится в заметке.

При этом американский президент традиционно пригрозил Ирану еще более разрушительными бомбардировками, если Тегеран проигнорирует соглашение.

«Если они не согласятся, начнется бомбардировка, и она будет, к сожалению, значительно более высокого уровня и интенсивности, чем раньше», — написал Трамп.

Соглашение, о котором упоминает Дональд Трамп, очевидно, касается договоренностей, о которых ранее сообщало издание Axios.

Это соглашение предусматривает отмену обеими сторонами ограничений на транзит через Ормузский пролив. В то же время США также соглашаются отменить свои санкции и вернуть миллиарды замороженных иранских средств. Кроме того, Иран согласится вывезти свой высокообогащенный уран из страны, что является ключевым приоритетом США, от которого Тегеран до сих пор уклонялся.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что урегулирование конфликта с Ираном может занять еще две-три недели

Также американский президент объявил о временном приостановлении операции в рамках проекта «Свобода», который предусматривает обеспечение судоходства через Ормузский пролив.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Иран «абсолютно» нарушил договоренности о прекращении огня, и призвал к жесткому ответу. По его словам, действия Тегерана требуют «большой, решительной, болезненной и короткой» реакции.

