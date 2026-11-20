Трамп и Зеленский / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп очертил позицию Вашингтона по одному из ключевых вопросов предстоящего мирного урегулирования войны в Украине. Во время общения с журналистами американский лидер объяснил, в каких условиях Соединенные Штаты готовы присоединиться к обсуждению дальнейших шагов.

Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

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Гарантии безопасности для Украины: при каком условии Трамп готов их обсуждать

Дональд Трамп дал понять, что приоритетом для Вашингтона является достижение мирной договоренности между Киевом и Москвой. Вопрос гарантий безопасности для Украины, которые должны предотвратить повторную российскую агрессию, американский президент предлагает рассматривать уже после заключения соглашения.

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«Сейчас я не хочу говорить о гарантиях безопасности, поскольку сначала мы должны достигнуть договоренности. Поэтому, когда соглашение будет, мы присоединимся», — подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский прокомментировал предложение предоставить Украине гарантии безопасности по образцу пятой статьи НАТО. Он заявил, что не уверен, одинаково ли Украина и США понимают этот механизм, а также подчеркнул, что хотел бы видеть в Украине американские военные базы.

Затем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не согласится на гарантии безопасности для Украины, которые будут предусматривать форматы «квазичленства» в НАТО. По его словам, Россия не примет вариант, при котором Украина фактически получит защиту, подобную тому, который имеют страны Альянса.

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