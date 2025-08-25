ТСН в социальных сетях

Трамп назвал войну в Украине "большим личностным конфликтом"

Дональд Трамп снова сделал заявление о войне между Украиной и Россией.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © скрин с видео

Президент США Дональд Трамп назвал войну между Украиной и Россией «большим личностным конфликтом».

Президент США Дональд Трамп заявил об этом во время брифинга 25 августа.

«Война между Украиной и РФ оказалась большим личностным конфликтом», — сказал Трамп.

Он также пообещал, что Соединенные Штаты «остановят это».

Напомним, Дональд Трамп объявил о новом подходе к гарантиям безопасности для Украины и объяснил, как США и ЕС будут обеспечивать поддержку.

Во время пресс-конференции Трамп подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она находится рядом с Украиной».

А Зеленский рассказал — чтобы эффективно вести войну против России, Украине нужно ежемесячно получать от партнеров как минимум 1 млрд долл. на закупку американского оружия.

