Трамп назвал войну в Украине "большим личностным конфликтом"
Дональд Трамп снова сделал заявление о войне между Украиной и Россией.
Президент США Дональд Трамп назвал войну между Украиной и Россией «большим личностным конфликтом».
Президент США Дональд Трамп заявил об этом во время брифинга 25 августа.
«Война между Украиной и РФ оказалась большим личностным конфликтом», — сказал Трамп.
Он также пообещал, что Соединенные Штаты «остановят это».
Напомним, Дональд Трамп объявил о новом подходе к гарантиям безопасности для Украины и объяснил, как США и ЕС будут обеспечивать поддержку.
Во время пресс-конференции Трамп подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она находится рядом с Украиной».
А Зеленский рассказал — чтобы эффективно вести войну против России, Украине нужно ежемесячно получать от партнеров как минимум 1 млрд долл. на закупку американского оружия.