Трамп назвал войну в Украине настоящим вооруженным противостоянием: детали

Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп, комментируя военную операцию против Ирана, сравнил войну России против Украины со Второй мировой. Он назвал эти конфликты примерами настоящей войны, в отличие от действий Вашингтона против Тегерана.

Об этом американский президент заявил в эфире Fox News.

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Что Трамп сказал о войне в Украине

Трамп объяснил, почему не считает операцию США против Ирана полноценной войной. В качестве примеров масштабных и длительных боевых действий он привел российско-украинскую войну и Вторую мировую.

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«Это действительно не война. Мы еще ничего не обстреливали. Понимаете, война — это как Россия и Украина. Это война. Война — это Вторая мировая, когда воюешь и воюешь, и нет времени не воевать…», — сказал Трамп.

США и Иран на грани новой эскалации — что заявлял Трамп

Напряжение между США и Ираном усиливалось на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении военных ударов. Еще 26 октября американский президент заявил, что Вашингтону пора определиться с дальнейшими действиями по Тегерану: продолжать переговоры и попытаться заключить соглашение или снова прибегнуть к силе. Трамп отмечал, что Соединенные Штаты не намерены участвовать в безрезультатных консультациях.

В тот же день CNN сообщил о готовности американских войск к более масштабной операции. По данным телеканала, на Ближнем Востоке уже было сосредоточено достаточно сил для потенциальных атак, которые могли начаться в течение 96 часов после соответствующего приказа президента США. Собеседники CNN отмечали, что речь идет о более масштабной кампании, чем предыдущие точечные удары по военным объектам Ирана.

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США риторика Трампа стала еще более жесткой. 1 ноября на митинге в Айове он заявил, что хочет избежать новых жертв, однако не исключил «сокрушительный удар» по Ирану и говорил о возможности возобновления авиаударов. Его заявления прозвучали на фоне сообщений о плане масштабной операции, потенциальными целями которой могли стать руководство Ирана, энергетические и ядерные объекты и инфраструктура страны.

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Axios также сообщал о возможном влиянии результатов выборов на решение Трампа. По информации журналиста издания Барака Равида, в случае серьезного поражения республиканцев президент США может стать более склонным отдать приказ о масштабной военной операции против Ирана. По словам источника Axios, Тегерану пытаются донести, что лучшее время для заключения сделки именно сейчас.

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