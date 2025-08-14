Трамп назвал возможное место второй встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп предложил Аляску как место проведения второй встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в четверг, 14 августа, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома, передает Sky News.

При этом американский лидер отметил, что эта вторая встреча будет более важной.

Дональда Трампа также спросили, будет ли завтра у Владимира Путина «сильная позиция».

«Ну, он приехал в нашу страну», — ответил Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что главной целью саммита с Путиным, который состоится 15 августа на Аляске, является вторая встреча — в которой будет участвовать президент Зеленский. При этом он добавил, что ко второй встрече могут присоединиться некоторые европейские лидеры.