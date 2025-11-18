Трамп назвал журналистку "свинкой" и закрыл ей рот (видео)

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы журналистки о том, почему он не поддерживает полную публикацию всех материалов по делу покойного финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом пишет The Telegraph.

Инцидент произошел во время его общения с прессой, когда репортер Bloomberg поинтересовалась позицией Трампа, почему он не хочет обнародовать остальные файлы Эпштейна.

На заданный вопрос Трамп не дал конкретного ответа и сразу прервал медийницу, сказав: «Тихо, тихо, свинка».

Ранее сообщалось, что демократы Палаты представителей США обнародовали новый массив электронных писем покойного финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Также напомним, что известно о преступлениях и смерти бывшего соседа Трампа по Мар-а-Лаго. По делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации сексуального рабства и подкупе свидетелей, найденного мертвым в тюремной камере 10 августа 2019 года по-прежнему вопросов больше, чем ответов.