Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил серьезность своих заявлений по Гренландии, что ставит Европу и НАТО перед критической ситуацией. Европейские союзники считают попытки США «непредсказуемыми» и «чрезвычайными», тогда как для жителей Гренландии это вопрос существования их нации и культуры.

Об этом сообщают европейские дипломаты, а также журналист Sky News Марк Стоун.

По словам дипломатов, Трамп не блефует, несмотря на его стиль переговоров, известный как «искусство сделки». Он выступает за прямое американское управление Гренландией, мотивируя это стратегическими угрозами со стороны Китая и России. Представители Дании и ЕС подчеркивают, что единственной «красной линией» для них остается вопрос передачи суверенитета и территории Гренландии.

Несмотря на это, США могут размещать войска на территории, получать доступ к стратегическим ресурсам или менять названия военных баз, однако передача острова под американский контроль неприемлема. Как отмечают европейские источники, внутренне в американской администрации существуют разные мнения относительно целесообразности позиции Трампа, но окончательное слово остается за президентом.

Европейские страны и Гренландия признают стратегическое значение территории, особенно в условиях изменений климата и таяния ледников, что открывает Арктику для конкуренции мировых держав.

Европейский аргумент заключается в том, что США могут поддерживать близкие отношения с Гренландией без передачи острова под американский контроль. За последние два десятилетия американские запросы по увеличению военного присутствия на острове были ограничены.

Трамп утверждает, что единственный способ отвлечь потенциальные угрозы со стороны России или Китая — сделать Гренландию американской территорией. Он игнорирует, что Гренландия защищена статьей 5 НАТО, которая гарантирует, что нападение на одного члена Альянса воспринимается как нападение на всех.

Европейские государства уже несколько раз пытались избежать давления Трампа, который угрожает тарифами в случае нежелательных решений. Однако на этот раз ощущение среди европейских политиков — что они устали от его игр и готовы стоять на позиции, ведь передача территории под давление США недопустима.

Между тем, в Копенгагене прошли протесты жителей Гренландии возле консульства США, где люди выступали против планов американского президента по захвату острова.

Заявления Трампа также создают неудобства для Великобритании. Премьер-министр Кир Стармер, который ранее демонстрировал якобы «умелое» ведение переговоров с Трампом, сейчас оказался в непростой ситуации из-за новых ультиматумов американского президента.

Таким образом, ситуация по Гренландии становится критической как для европейских союзников США, так и для безопасности и политической стабильности Арктики, а компромисс между сторонами пока выглядит маловероятным.

Напомним, ранее мы писали о том, что заявление президента США Дональда Трампа о «неприемлемости» пребывания Гренландии вне контроля Вашингтона вызвало дипломатическое напряжение в НАТО и заставило европейские столицы срочно искать пути сдерживания союзника.