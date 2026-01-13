Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Лидеры G7 снова встретятся с президентом США Дональдом Трампомна Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы получить его личное подтверждение гарантий безопасности для Украины после возможного прекращения огня.

Об этом сообщили несколько высокопоставленных европейских чиновников, пишет Financial Times.

На следующей неделе на форуме в Давосе запланирована встреча лидеров G7 с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной целью переговоров станет получение от Трампа личного одобрения договоренностей о гарантиях безопасности для Украины после прекращения боевых действий, подготовленных его администрацией совместно с европейским командованием США в Париже.

Кроме руководителей Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, на встречу также прибудет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам чиновников, переговоры могут включать других представителей так называемой «коалиции готовых» — стран, которые активно поддерживают Украину, а советники по вопросам национальной безопасности планируют провести отдельную встречу в рамках форума.

Европейские столицы с опаской относятся к уровню личного вовлечения Трампа в поддержку Украины после возможного мирного договора с Россией. Предыдущие заявления президента США, которые иногда выглядели пророссийскими, повышают беспокойство относительно его истинной позиции.

Главный переговорщик Трампа по России Стив Уиткофф после встречи в Париже заявил, что «большинство протоколов безопасности уже согласованы» и они «крепче, чем когда-либо прежде». В делегацию США на форуме войдут Уиткофф, зять Трампа и коллега по переговорам Джаред Кушнер и государственный секретарь Марко Рубио.

«Без участия США ничего из этого не произошло бы», — отметил один из европейских чиновников, имея в виду, в частности, обязательства Великобритании и Франции по развертыванию войск в постконфликтной Украине. Он добавил, что пока неизвестно, какую позицию на самом деле занимает Трамп.

Присутствие шести лидеров и председателя Еврокомиссии на встрече установит рекорд по уровню участия G7 на Давосе. Ранее форум был ориентирован на обсуждение искусственного интеллекта, технологий и бизнес-тем, но теперь геополитические вопросы и роль США в европейской безопасности выходят на первый план.

По словам фон дер Ляйен, гарантии безопасности, которые сейчас предлагаются, «существенные, надежные и четко определены». Она подчеркнула, что мирный план и гарантии безопасности — это результат сложных переговоров и напряженной работы Украины, США, Европы и коалиции готовых стран.

Пока переговоры США, Украины и Европы по гарантиям безопасности не включали прямых трехсторонних обсуждений с Россией, и неизвестно, насколько Москва согласится с предложениями. Главная цель инициативы — обеспечить, чтобы после прекращения огня Россия не возобновила военные действия.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Дональд Трамп готов взять на себя обязательства по участию США в будущей обороне Украины. Однако его согласие связано с уверенностью в том, что Российская Федерация не попытается напасть снова.