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Трамп не исключил новую «Венесуэлу» в Иране: США могут забрать контроль над нефтью
Он также заявил, что ожидает завершения войны в этом году и прогнозирует резкое падение цен на бензин в США.
Президент США Дональд Трамп предположил, что по завершении войны Вашингтон может не покидать Иран, если решит сохранить контроль над его нефтяными ресурсами.
Об этом сообщает Reuters.
Во время общения с журналистами Трамп заявил, что готов заключить только «правильное соглашение» и не согласится на «плохую». В то же время, он утверждал, что Иран «постоянно призывает» к мирным переговорам, хотя ранее Тегеран отрицал такое заявление.
Также президент США предположил, что Вашингтон поддерживает контакты с Ираном. В этом контексте он упомянул соглашение Соединенных Штатов с Венесуэлой, согласно которому США взяли под контроль пятую часть крупных нефтяных запасов этой страны.
«В конце концов, мы уйдем (из Ирана — ред.), если только не решим остаться и сохранить нефть, как это сделала Венесуэла», — заявил Трамп. Он добавил, что доходы США от Венесуэлы «многократно окупили войну».
Кроме того, глава Белого дома еще раз подтвердил, что по-прежнему ожидает завершение войны с Ираном до конца этого года. По его словам, это может произойти даже после промежуточных выборов в США, которые состоятся в ноябре.
Подводя итог, Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном цена на бензин в США «резко упадет».
Ранее сообщалось, что Иран обратился в Россию с просьбой предоставить передовые реактивные беспилотники Герань для использования в войне против США и Израиля.
Мы ранее информировали, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о признаках строительной активности на горе Пикекс в Иране.