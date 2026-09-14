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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп не исключил новую «Венесуэлу» в Иране: США могут забрать контроль над нефтью

Он также заявил, что ожидает завершения войны в этом году и прогнозирует резкое падение цен на бензин в США.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп предположил, что по завершении войны Вашингтон может не покидать Иран, если решит сохранить контроль над его нефтяными ресурсами.

Об этом сообщает Reuters.

Во время общения с журналистами Трамп заявил, что готов заключить только «правильное соглашение» и не согласится на «плохую». В то же время, он утверждал, что Иран «постоянно призывает» к мирным переговорам, хотя ранее Тегеран отрицал такое заявление.

Также президент США предположил, что Вашингтон поддерживает контакты с Ираном. В этом контексте он упомянул соглашение Соединенных Штатов с Венесуэлой, согласно которому США взяли под контроль пятую часть крупных нефтяных запасов этой страны.

«В конце концов, мы уйдем (из Ирана — ред.), если только не решим остаться и сохранить нефть, как это сделала Венесуэла», — заявил Трамп. Он добавил, что доходы США от Венесуэлы «многократно окупили войну».

Кроме того, глава Белого дома еще раз подтвердил, что по-прежнему ожидает завершение войны с Ираном до конца этого года. По его словам, это может произойти даже после промежуточных выборов в США, которые состоятся в ноябре.

Подводя итог, Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном цена на бензин в США «резко упадет».

Ранее сообщалось, что Иран обратился в Россию с просьбой предоставить передовые реактивные беспилотники Герань для использования в войне против США и Израиля.

Мы ранее информировали, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о признаках строительной активности на горе Пикекс в Иране.

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