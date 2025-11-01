Трамп не исключил возможности подземных ядерных испытаний

США возобновляют ядерные испытания через 33 года / © Associated Press

США намерены вернуться к практике ядерных испытаний после более чем 30 лет паузы. Решение может затронуть формат подземных тестов, что вызывает обеспокоенность в мире.

Об этом пишет издание Reuters.

Пока неясно, идет ли речь о проведении ядерных взрывных испытаний под контролем Национального управления ядерной безопасности или о летных проверках ракет, способных нести боеголовки.

Однако упоминание о «подземных испытаниях», озвученное президентом Дональдом Трампом, вызвало широкий резонанс, ведь именно такой формат использовался США до 1992 года.

«Вы очень скоро узнаете, но да, мы собираемся провести некоторые испытания. Остальные страны это делают. Если они собираются это делать, то и мы будем», — сказал американский лидер.

Напомним, Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытание ядерного оружия после 33-летнего перерыва.

«Поскольку другие страны проводят программы испытаний, я поручил министерству обороны начать испытание нашего ядерного оружия на паритетных началах. Этот процесс начнется немедленно», — написал он в соцсети TruthSocial 30 октября. Тогда же глава Белого дома отметил, что у США «больше ядерного оружия, чем любая другая страна».

Пока неясно, имел ли Трамп в виду полноценные ядерные взрывы, тестирование средств доставки или субкритические испытания, когда проверяются боеголовки, но без самого взрыва.

США не проводят полноценные испытания ядерного оружия с 1992 года. Вашингтон подписал, но не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.