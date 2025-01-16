Трамп не отозвал своих угроз из-за Гренландии – заявление премьер-министра Дании

На краткой пресс-конференции после заседания Фредериксен подтвердила, что во время разговора звучали угрозы со стороны Трампа.

Во время 45-минутного разговора премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом напряженную ситуацию по Гренландии. Как стало известно, Трамп не отказался от своих угроз ввести высокие тарифы против Дании, если страна не согласится на его требования по территории.

Об этом сообщает издание DR со ссылкой на заявления премьер-министра, сделанные во время специального заседания парламента.

На краткой пресс-конференции после заседания Фредериксен подтвердила, что во время разговора звучали угрозы со стороны Трампа.

"С американской стороны прозвучало мнение, что, к сожалению, может возникнуть ситуация, когда мы будем меньше работать вместе с американцами в экономической сфере", — отметила премьер-министр.

Она добавила, что Дания стремится избежать конфликтов с США в торговой сфере, но вместе с тем работает с бизнес-организациями и европейскими партнерами, чтобы подготовиться к возможным вызовам.

“Мы не хотим иметь никаких конфликтов с американцами в торговой сфере. Но, конечно, мы находимся в процессе подготовки вместе с компаниями, бизнес-организациями и европейскими коллегами", – пояснила она.

Фредериксен отметила, что диалог с будущей администрацией Трампа будет продолжаться после его официального вступления в должность. Однако она не уточнила, удалось ли разговору снизить напряжение в отношениях между США и Данией.

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"Мы находимся в серьезной ситуации", — признала премьер-министр, добавляя: "Мы делаем все возможное, чтобы справиться с этим как можно мудрее и лучше". В то же время, она рассказала, что Трамп назвал Данию "большой страной", хотя деталей их беседы не раскрыла.

Напомним, в пятницу, 10 января, правительство Дании предложило приобрести два новых арктических инспекционных судна и увеличить количество патрулей на собачьих упряжках, чтобы усилить свое военное присутствие в Гренландии на фоне недавних заявлений избранного президента США Дональда Трампа по поводу планов на этот остров.