Трамп не простит: Белый дом подтвердил намерения президента судиться с BBC

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Белый дом подтвердил, что судебный иск президента США Дональда Трампа против британской телерадиовещательной корпорации BBC, который, по сообщениям, составляет 1 миллиард долларов, будет продлен, несмотря на ультиматум о прощении.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга для прессы в среду, 12 ноября.

Спикер назвала действия ВВС «классическим примером фейковых новостей», подчеркнув, что Трамп считает своим «обязанностью» бороться за правду и справедливость.

Реклама

Почему Трамп судится с BBC

Юридический конфликт возник после того, как ВВС, как утверждается, «злонамеренно отредактировала» кадры речи Дональда Трампа, показанные в документальном фильме прошлого года.

"Президент был глубоко озабочен целенаправленным и нечестным редактированием его речи, которое было столь очевидным фейком", - пояснила Левитт.

В ответ на вопрос журналистки GB News Бев Тернер о том, готов ли Президент «обанкротить» BBC в погоне за правдой, Каролин Ливитт заявила:

«Как вы знаете, внешний юридический советник президента подал иск против BBC. Мы ожидаем, что это продолжится, и извинятся ли они или нет, зависит от них».

Реклама

«Левая пропагандистская машина»

Пресссекретарь также озвучила мнение Трампа о британской языковой корпорации, которая часто является объектом его критики.

"Президент четко дал понять, что это левая пропагандистская машина, которая, к сожалению, субсидируется британскими налогоплательщиками, и он считает это крайне досадным для великого народа Соединенного Королевства и Великобритании", - сказала Ливитт.

Иск против BBC подчеркивает напряженность в отношениях между администрацией Трампа и многими международными медиагигантами. Хотя Левитт и отметила, что отношения Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером очень хороши, она предположила, что отношение к ВВС, «как честной новостной организации» безусловно станет вопросом, по которому «эти два лидера не придут к согласию».

Напомним, скандал с Эпштейном снова коснулся Трампа . Письма покойного финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, которые показали демократы в Конгрессе, содержат неожиданные упоминания о действующем президенте США.