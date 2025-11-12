- Дата публикации
Трамп не простит: Белый дом подтвердил намерения президента судиться с BBC
Представительница Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что решение президента не зависит от того, принесет медиагигант извинения или нет.
Белый дом подтвердил, что судебный иск президента США Дональда Трампа против британской телерадиовещательной корпорации BBC, который, по сообщениям, составляет 1 миллиард долларов, будет продлен, несмотря на ультиматум о прощении.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга для прессы в среду, 12 ноября.
Спикер назвала действия ВВС «классическим примером фейковых новостей», подчеркнув, что Трамп считает своим «обязанностью» бороться за правду и справедливость.
Почему Трамп судится с BBC
Юридический конфликт возник после того, как ВВС, как утверждается, «злонамеренно отредактировала» кадры речи Дональда Трампа, показанные в документальном фильме прошлого года.
"Президент был глубоко озабочен целенаправленным и нечестным редактированием его речи, которое было столь очевидным фейком", - пояснила Левитт.
В ответ на вопрос журналистки GB News Бев Тернер о том, готов ли Президент «обанкротить» BBC в погоне за правдой, Каролин Ливитт заявила:
«Как вы знаете, внешний юридический советник президента подал иск против BBC. Мы ожидаем, что это продолжится, и извинятся ли они или нет, зависит от них».
«Левая пропагандистская машина»
Пресссекретарь также озвучила мнение Трампа о британской языковой корпорации, которая часто является объектом его критики.
"Президент четко дал понять, что это левая пропагандистская машина, которая, к сожалению, субсидируется британскими налогоплательщиками, и он считает это крайне досадным для великого народа Соединенного Королевства и Великобритании", - сказала Ливитт.
Иск против BBC подчеркивает напряженность в отношениях между администрацией Трампа и многими международными медиагигантами. Хотя Левитт и отметила, что отношения Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером очень хороши, она предположила, что отношение к ВВС, «как честной новостной организации» безусловно станет вопросом, по которому «эти два лидера не придут к согласию».
