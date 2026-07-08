Трамп не сказал “нет”: в Госдепе прокомментировали шансы на визит президента в Киев

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не отклонил приглашение посетить Киев во время полномасштабной войны и рассматривает это предложение. Ключевой проблемой для организации такого путешествия остается вопрос обеспечения безопасности действующего американского лидера в условиях активных боевых действий.

Об этом рассказал представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон в интервью "РБК-Украина".

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что приглашение было передано во время продуктивной встречи президентов США и Украины, и сам факт отсутствия прямого отказа является положительным сигналом. По его словам, руководитель Белого дома прекрасно понимает ситуацию и будет самостоятельно принимать финальное решение с учетом всех обстоятельств.

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"Если Дональд Трамп не сказал "нет", это значит, конечно, что он думает об этом, он сам это решает", - отметил Ян Бейтсон.

В то же время, в ведомстве признают, что потенциальная опасность остается наиболее чувствительной темой для руководства страны. Обеспечение защиты первого лица государства на территории, где идет война, является чрезвычайно сложной задачей для соответствующих американских служб.

Позиция самого Трампа по поводу поездки

Во время недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре американский лидер подтвердил, что хотел бы посетить Киев , пока город не испытал сильных разрушений. При этом он четко дал понять, что подобное путешествие станет возможным только после окончательного завершения вооруженного конфликта.

Глава Соединенных Штатов выразил надежду на скорейшее окончание войны, чтобы он смог безопасно осуществить этот визит. По его оценкам, представители Секретной службы США категорически не одобрили бы идею поездки в государство, где продолжаются активные боевые действия.

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