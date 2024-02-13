Трамп не сможет вечно блокировать помощь Украине: когда получим американское оружие – прогноз эксперта

Во вторник на рассвете, 13 февраля, Сенат США принял объединенный пакет помощи для Украины более чем на 60 млрд долларов, а также для Израиля и Тайваня. Однако этот документ еще должен пройти Палату представителей, где спикером является ярый трампист Майк Джонсон, который уже намекнул, что не вынесет на рассмотрение нижней палаты Конгресса проголосованный Сенатом законопроект.

Но, по словам директора программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, вечно манипулировать и блокировать помощь Украине не получится. Об этом эксперт сказал в комментарии ТСН.ua.

Дебаты продолжались до пяти утра и четыре месяца в целом

Законопроект проголосовали отдельно от проблемного вопроса мексиканской границы, на чем настаивали республиканцы и лично Дональд Трамп, который, скорее всего, будет номинирован кандидатом в президенты на выборах в ноябре от Республиканской партии.

Группа из 22 республиканцев во главе с лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом проголосовала подавляющим большинством с демократами за принятие этого законопроекта, пойдя таким образом против Трампа. Скандальные заявления 45-го президента США о побуждении России атаковать членов Альянса во времена его президентства, если те не увеличат свои оборонные расходы, по информации американских СМИ, взбудоражили часть Республиканской партии.

Возможно, именно поэтому сенаторы-республиканцы наконец-то проголосовали за объединенный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню отдельно от усиления безопасности на границе с Мексикой (этот вопрос, как главное, Трамп взял себе на вооружение в рамках предвыборной президентской кампании – ред.). Однако этот документ еще должен пройти Палату представителей, где спикером является ярый трампист Майк Джонсон, который уже намекнул, что не вынесет на рассмотрение нижней палаты Конгресса проголосованный Сенатом законопроект.

По словам Краева, вечно манипулировать и блокировать помощь Украине не получится. Экономические реалии США, необходимость принять федеральный бюджет (очередной срок истекает 8 марта, потому что до этого, с конца сентября, Конгресс принимал временные бюджетные резолюции, чтобы не допустить "шатдауна" – остановки финансирования всех госучреждений – ред.) и давление однопартийцев, которые не хотят пачкаться столь долгой политической игрой, рано или поздно заставят Палату представителей все же либо проголосовать за этот пакет помощи для Украины, Израиля и Тайваня, либо за подобные пакеты внутри самого федерального бюджета.

Поэтому, по мнению эксперта, достаточно высока вероятность, что в течение февраля этот вопрос должен быть решен тем или иным способом. Потому что, как известно, еще в конце декабря прошлого года США исчерпали средства военной поддержки Украины.

Однако, как подчеркивает Александр Краев, ситуация такова, что нормально прогнозировать действия Джонсона и ориентирующихся на него очень трудно. Особенно, учитывая, что Джонсон в принципе является "спикером" Трампа, и представляет его взгляд на внешнюю политику, отношение к парламентаризму и подход к госуправлению. Поэтому адекватно оценить шансы, как помощь Украине сможет пройти Палату представителей, пока трудно.

"Мы видим, что растет поддержка среди председателей комитетов. В частности, глава комитета по разведке Палаты представителей четко сказал, что поддержка Украины является стратегическим интересом США и что они будут это делать. Мы видим, что значительная часть республиканцев, как в Сенате, где уже проголосовали (пакет помощи Украине – ред.), так и в Палате представителей, где дебаты об этом продолжаются, готовы поддержать эту позицию. Александр Краев.

Вынесет ли Майк Джонсон этот пакет на голосование? По словам эксперта, вполне возможно, что республиканцы могут надеяться на то, что если этого захочет руководство партии, они смогут его "завалить". Но надо помнить, что до конца февраля должен быть решен вопрос с федеральным бюджетом США.

"Таким образом, либо из-за этого крупного пакета президента Байдена на 95 млрд долларов, либо через федеральный бюджет, но помощь Украине в той или иной форме должна быть утверждена", — подытожил Александр Краев.

Ранее говорилось, что заявления Трампа, поощряющие нападение на союзников США по НАТО, ставят под угрозу военнослужащих Альянса. Североатлантический альянс готов к любым непредсказуемым сценариям по риску атаки России стран-членов Альянса.

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