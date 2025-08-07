Трамп не возражает против плана Нетаньяху оккупировать Газу - израильские СМИ

Сектор Газа / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не выступает против нового плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации центральной части сектора Газа, включая город Газа.

Об этом Axios сообщили американские и израильские чиновники.

По их словам, Трамп решил не вмешиваться в принятие решений израильским правительством. Ожидается, что Кабинет министров безопасности Израиля одобрит этот план уже в ближайшее время, несмотря на внутренние и международные оговорки.

Что предполагает план

Израиль готовится к масштабной военной операции, которая может занять несколько месяцев и повлиять на новую волну перемещения — около миллиона палестинцев. ЦАХАЛ намерена войти в районы, где могут содержаться израильские заложники, несмотря на риск для их жизни.

Официальные лица Израиля заявляют, что ХАМАС не демонстрирует готовность к заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников на приемлемых для Израиля условиях. По словам одного из помощников Нетаньяху, "это последняя карта", которая должна принудить боевиков к уступкам.

Трамп удерживается от критики

В ответ на вопросы журналистов о возможной полной оккупации Газы, Трамп заявил: "Я действительно не могу сказать. Во многом это будет зависеть от Израиля". Американские чиновники подтверждают, что Белый дом не планирует мешать принятию решений израильским правительством.

По словам источников, эмоциональное влияние на президента оказало видео, опубликованное ХАМАСом, на котором израильский заложник роет себе могилу. Один из чиновников отметил: "Это повлияло на президента, и он позволит израильтянам делать то, что им нужно".

Внутреннее сопротивление в Израиле

Армия обороны Израиля осторожно относится к плану. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир предупредил Нетаньяху, что операция может поставить под угрозу жизнь заложников и превратить Израиль в ответственную сторону за гражданское население сектора. "Вы попадаете в ловушку", - заявил он на совещании во вторник.

Гуманитарный контекст

На фоне военного обострения Белый дом готовится расширить помощь палестинскому населению. По данным американских источников, администрация Трампа планирует увеличить финансирование Фонда гуманитарной помощи Газы (GHF) и открыть новые центры помощи внутренне перемещенным лицам как в северной, так и в центральной части анклава.

Посол США в Израиле Майк Гакаби сообщил Bloomberg, что количество центров GHF вырастет с 4 до 16. Однако гуманитарные организации и ООН призывают Вашингтон повлиять на Израиль, чтобы тот разблокировал прежние каналы доставки помощи, которые остаются ограниченными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о возможной повторной оккупации Израилем сектора Газа должна принимать сама израильская сторона, а Вашингтон сосредоточен на гуманитарной помощи.