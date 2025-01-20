Трамп не выполнил предвыборное обещание по завершению войны в Украине — NYT

Заявление Трампа о быстром завершении войны с Россией было одним из его наиболее сенсационных обещаний.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине за 24 часа еще до того, как станет президентом. Однако это так и не было выполнено, а боевые действия продолжаются даже после его инаугурации.

Об этом пишет издание The New York Times.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что может быстро завершить войну. В июне на митинге он сказал, что сделает это сразу после победы на выборах. Во время теледебатов с Камалой Харрис в сентябре он повторил, что закончит войну до того, как станет президентом.

Это не было случайное заявление. Трамп активно продвигал эту идею, заявляя, что ему удастся завершить войну до вступления в должность. Однако, обещанное не произошло. После выборов Трамп не сделал никаких серьезных шагов для разрешения конфликта, а боевые действия продолжаются даже после его инаугурации.

Как отметил сенатор Ричард Блументал, проблемой является то, что Трамп не понимает — мирного соглашения можно достичь только при сильной позиции украинцев на переговорах, и он фактически подрывает их позицию, что является одной из причин, почему война не была завершена до его инаугурации.

Трамп привык к преувеличениям и его обещание быстро завершить войну в Украине было частью его имиджа как человека, который может решить любую проблему. Однако обещания Трампа часто не выполняются, и даже громкие заявления становятся пустыми словами. Он не выполнил обещание построить стену на границе с Мексикой, не ликвидировал дефицит федерального бюджета, не достиг мира между Израилем и Палестиной и не отменил Obamacare.

Однако во время своего второго срока Трамп помог приостановить боевые действия в Газе, отправив посланника, чтобы убедить Израиль согласиться на перемирие. Хотя соглашение было достигнуто администрацией Байдена, давление Трампа сыграло важную роль в его реализации.

Война в Украине намного сложнее для Трампа, поскольку ему придется начинать с нуля. В отличие от ситуации в Газе, где уже существовал план, по Украине нет готового плана мира. Только в этом месяце новый посланник президента по войне в Украине Кит Келлог отказался от поездки в Киев и другие европейские столицы, чтобы изучить ситуацию после инаугурации. Он выразил надежду разрешить конфликт за 100 дней, что в 100 раз больше, чем Трамп обещал.

Кэтрин Стоунер, старший научный сотрудник Стэнфордского университета, отметила, что обещание Трампа было абсурдным. Она отметила, что только президент России Владимир Путин мог бы закончить войну за 24 часа, но он мог это сделать еще до начала конфликта. Любые переговоры, по ее словам, будут занимать больше времени, независимо от того, когда Трамп начнет действовать.

Майкл Киммейдж, автор книги "Колизии" о конфликте России и Украины, подчеркнул, что обещания Трампа всегда были "очень вольными" и, возможно, больше касались повышения его имиджа, чем реального плана.

Напомним, Дональд Трамп пообещал на митинге перед инаугурацией завершить войну в Украине и предотвратить начало Третьей мировой войны.

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