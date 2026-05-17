Мир
275
1 мин

Трамп неожиданно стал "агентом британской разведки": фото

В Белом доме откликнулись на кастинг киностудии Amazon MGM, которая выбирает кандидата «на следующего Джеймса Бонда».

Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп продолжает примерять к себе различные образы, создавая картинки с помощью искусственного интеллекта. На этот раз ИИ нарисовал его как одну из самых известных фигур киносвета — британского супершпиона Джеймса Бонда.

В аккаунте Белого дома в сети Х неожиданно появилось изображение Трампа, стилизованное под знаменитого «агента 007».

На черно-белом изображении — силуэт Трампа с пистолетом в руке.

Рисунок сопровождают надписи «Сделаем Америку великой снова» и «007».

В администрации президента США вместо объяснений в комментариях к опубликованной картинке дали ссылку на сообщение, в котором киностудия Amazon MGM объявила кастинг актеров «на следующего Джеймса Бонда».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал появление в Сети резонансного изображения, на котором он представлен в образе Иисуса Христа.

Еще одно сгенерированное ИИ изображение Дональда Трампа появилось как угроза Ирану. На картинке президент США был изображен в черном костюме, белой рубашке с галстуком и солнцезащитных очках. В руках он держал пулемет.

