Трамп неожиданно высказался о своей популярности: что заявил о рейтингах

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп предположил, что его нынешний уровень поддержки может быть выше, чем во время президентской гонки два года назад.

Об этом Дональд Трамп рассказал во время общения с журналистами.

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Оценивая собственные рейтинги, президент США предположил, что его нынешняя популярность может оказаться выше, чем в 2024 году, хотя и выразил в этом неуверенность. В то же время он добавил, что эти показатели были бы еще выше, если бы не итоги промежуточных выборов.

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Также Трамп обратил внимание на разницу между избирательными кампаниями, в которых он принимал участие лично, и теми, где его фамилии не было в бюллетенях.

«Каждый раз, когда я баллотировался, мы побеждали. Когда я не баллотировался, кажется, было тяжело. Это очень интересно», — отметил политик.

Комментируя результаты последних промежуточных выборов, президент США подверг критике их, однако отметил, что в прошлом бывали и худшие кампании.

«Эти промежуточные выборы были ужасающими, но не такими плохими, как другие. Было несколько других, которые были гораздо хуже», — подытожил Дональд Трамп.

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Выборы в Конгресс США — последние новости

Напомним, 3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Демократы получили контроль над обеими палатами — Сенатом и Палатой представителей.

Дональд Трамп заявил, что «совершенно готов» признать результаты голосования, хотя и признался, что удивлен таким итогом.

Впоследствии, после результатов промежуточных выборов в Конгресс, президент Дональд Трамп обвинил демократов в резком падении американский фондовый рынок.

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