Трамп об Ормузском проливе: Страны, получающие нефть, должны участвовать в операции США

Ормузский пролив

Реклама

Президент США Дональд Трамп призвал страны, получающие нефть через Ормузский пролив, присоединиться к ее деблокированию.

Об этом информирует Clash Report.

По словам американского президента, государства региона должны присоединиться к операции США против Ирана.

Реклама

«Чтобы сохранить Ормузский пролив открытым — да, странам региона придется присоединиться к борьбе», — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что участие в военной операции должны принимать прежде всего страны, получающие нефть из этого региона.

«Мы ничего не получаем от этого пролива. Именно те страны, которые получают нефть, должны участвовать. Пролив должен оставаться открытым полностью. Мы будем там, чтобы помочь им», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия и Китай помогают Тегерану, в том числе в рамках военного сотрудничества.

Реклама

Мы ранее информировали, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, исчезнувший из публичного пространства после ударов США и Израиля, якобы находится в Москве.