Трамп пообещал американцам по $5 000 / © Associated Press

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Каждый совершеннолетний гражданин США может получить единовременную выплату в размере 5 000 долларов, если по итогам ноябрьских промежуточных выборов Республиканская партия удержит большинство в Палате представителей и Сенате. Такое обещание дал президент США Дональд Трамп во время обращения к однопартийцам на партийном съезде в Далласе.

Об этом сообщили NBC News.

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Трамп пообещал взрослым американцам по $5 000

Глава Белого дома провел параллель между этими деньгами и инвестиционными дивидендами, которые выплачивают прибыльные корпорации. Главным и единственным требованием к получателям помощи станет ее использование исключительно внутри страны.

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Учитывая, что по данным на 2025 год совершеннолетнее население Соединенных Штатов составило около 267 млн человек, реализация этой инициативы потребует из бюджета более 1,3 трлн долларов.

Параллельно Трамп обратился к избирателям с призывом отдать свои голоса за кандидатов от Республиканской партии, предостерегая от последствий возможного проигрыша. По его словам, в случае поражения республиканцев США «потеряют границы, низкие налоги и безопасность».

Отметим, что промежуточные выборы в США намечены на 3 ноября 2026 года. Во время голосования граждане переизберут полный состав Палаты представителей (435 мандатов) и треть Сената (35 кресел из 100). Кроме того, в 36 штатах будут выбирать губернаторов, а также определять состав многих региональных и местных органов власти.

Дональд Трамп: последние новости

Напомним, во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин дал искаженную оценку ситуации на поле боя, пытаясь убедить США в неизбежном успехе российских войск.

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По данным Института изучения войны, кремлевский диктатор сознательно манипулирует данными о продвижении армии РФ, чтобы заставить Вашингтон подтолкнуть Украину к капитуляции из-за якобы ухудшения ее положения на фронте.

Представители Кремля, в частности Дмитрий Песков и Сергей Лавров, продолжают поддерживать этот нарратив, угрожая все более жесткими условиями мира и требуя учета «реалий на местах». Аналитики ISW отмечают, что максималистские требования Москвы остаются неизменными еще с ноября 2025 года, несмотря на то, что ситуация на поле боя существенно изменилась в пользу Украины.

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